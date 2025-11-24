Este lunes, el Sevilla enfrentó al Espanyol en calidad de visitante en un partido amargo para los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. El elenco de los nacionales cayó por 2 a 1 y llegará golpeado al derbi frente al Real Betis. Pese a la derrota, el excapitán de Colo Colo se tiene una fe tremenda.

El lateral de La Roja tuvo incluso en sus pies el gol que pudo ser la apertura de la cuenta en el minuto 35′. Pese a que estuvo mano a mano y remató a quemarropa, la reacción del golero del conjunto local fue más que notable.

Gabriel Suazo le deja directo mensaje al Real Betis de cara al derbi (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

Este fin de semana será el tan esperado derbi de Sevilla frente al Betis de Manuel Pellegrini. ‘Suazidane’ no se achicó tras la derrota y habló de eso y más de cara al encuentro frente a los verdiblancos.

Gabriel Suazo no se achica de cara al derbi

“Me voy con mucha bronca, al igual que todos. Creo que hicimos un gran partido, pero esto se gana con goles”, comenzó diciendo el actual capitán de la Selección Chilena.

“No pudimos concretar las ocasiones y el arquero de ellos también tuvo un gran partido. Tenemos que corregir esos detalles, porque ya nos han costado varios puntos“, agregó el formado en Macul.

Fue en el cierre cuando mandó su directo recado a Manuel Pellegrini y a todo el Real Betis: “El fútbol es así, tiene estas cosas. Tenemos que crecer, mejorar. Creo que tenemos un gran equipo para ir al derbi en casa y ganarlo“.

¿Cuándo es el derbi entre el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez frente al Betis de Pellegrini?

Luego de esta derrota, ahora el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se prepara para el derbi ante el Real Betis de Manuel Pellegrini. Dicho compromiso se jugará el domingo 30 de noviembre desde las 12:15 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

DATOS CLAVE

El Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez cayó 2-1 ante el Espanyol y llega golpeado al derbi de Sevilla.

Gabriel Suazo, capitán de La Roja, afirmó que el Sevilla tiene un “gran equipo” para ganarle el derbi al Real Betis de Manuel Pellegrini.