Georgia vs. Hungría en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Georgia recibe a Hungría este sábado 14 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas un mes después de verse las caras, Georgia y Hungría se cruzan de nuevo con la tabla completamente a favor de los húngaros. La revancha llega rápido, pero el contexto cambió poco.
Para Georgia es casi una obligación ganar si quiere mantener alguna chance de meterse en la pelea del grupo, mientras que Hungría puede sacar una ventaja casi definitiva si repite el resultado del duelo anterior.
La actualidad de ambos equipos
Georgia no logra despegar en esta Liga de Naciones: suma apenas 2 puntos en 4 partidos y viene de un empate sin goles como visitante ante Irlanda del Norte. Antes de eso había caído justo ante este mismo rival y empatado sin goles de local frente a Ucrania. La imagen es la de un equipo que no encuentra el gol propio ni en ataque ni en los resultados.
Hungría, en cambio, llega con otro envión. Viene de ganarle a Ucrania de visitante y antes había superado a Georgia como local, por lo que son dos triunfos en sus últimos tres partidos. Con 7 unidades, el equipo húngaro está 26° pero con margen para seguir sumando y asegurar un lugar cómodo en la tabla.
El historial entre Georgia y Hungría
El historial entre ambos es corto, apenas tres enfrentamientos, y Hungría se queda con la ventaja: dos victorias contra una de Georgia. En goles también manda el equipo húngaro, con 6 convertidos contra 4 recibidos. El antecedente más reciente es justamente el de este mismo certamen, cuando Hungría se impuso 1-0, y antes de eso hay que remontarse hasta 2001 para encontrar los otros dos cruces, con un resultado para cada lado.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Hungría vs. Georgia
|1-0
|UEFA Nations League
|01/09/2001
|Georgia vs. Hungría
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2001
|Hungría vs. Georgia
|4-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Chile: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Georgia y Hungría se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Georgia suma 2 puntos en el torneo.
- Hungría suma 7 puntos en el torneo.