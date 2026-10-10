El Niño Joya sigue haciendo ruido en el fútbol ruso, donde este sábado fue figura en la goleada por 4-0 del FC Orenburg sobre el Dynamo Makhachkala.

Una tremenda victoria consiguió este sábado el FC Orenburg en la décima fecha de la Liga Premier de Rusia, donde la figura fue el extremo chileno Jordhy Thompson, que aportó con un doblete en la goleada por 4-0 ante Dynamo Makhachkala.

El Niño Joya fue titular en el equipo de Los Urales, donde abrió el marcador a los 17 minutos con un centro que se coló en el arco del Nikita Karabashev.

El formado en Colo Colo se echó el equipo al hombro y también colaboró con los goles del colombiano Jhon Palacios (39′) y el bosnio Gedeon Guzina (53′).

Pero la guinda de la torta la puso el antofagastino en los 67′, que se hizo cargo de un penal y lo transformó en el 4-0 definitivo, con un potente remate cruzado.

Con esto, el FC Orenburg sigue escalando en la tabla de posiciones, quedando ahora en la séptima ubicación con 12 puntos, lejos de la zona de descenso donde estuvo comprometido en las últimas temporadas.

Mientras que el zurdo pudo convertir sus dos primeros goles en esta campaña, pues hasta el momento solo había sumado minutos en dos partidos.

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Mira los goles a continuación:

Cabe recordar que Thomspon se perdió el inicio de la temporada al declararse en rebeldía, pues estiró sus vacaciones en Chile intentando presionar para volver al Cacique. Finalmente esta posibilidad se desvaneció.