El entrenador del FC Orenburg destacó lo que está haciendo el atacante chileno, que acaba de anotar otro doblete.

Un verdadero renacer está teniendo Jordhy Thompson en el FC Orenburg de la Liga Premier de Rusia, donde el atacante chileno ha convertido cuatro goles en los dos últimos partidos.

Todos han sido por cuenta doble, los últimos el pasado lunes, en el empate 2-2 contra Rodina Moscú. Tal es la confianza del Niño Joya, que se ha convertido en el encargado de los lanzamientos penales, donde se ha lucido.

Tras aquel compromiso, el entrenador del cuadro de los urales, Ildar Akhmetzyanov, llenó en elogios al antofagastino, destacando su gran momento.

“Todos conocemos a Jordhy Thompson. Cuando toma forma y tiene muchas ganas, es extremadamente activo y prácticamente imparable”, comenzó diciendo.

“Es el más activo y escurridizo, si se le puede llamar así. Hoy jugó a su mejor nivel”, agregó el DT ruso.

Pero no solo se quedó en tirarle flores al formado en Colo Colo, pues también se mostró exigente para lo que viene: “Hizo un buen partido. Pero para mí eso es lo normal. Quiero que juegue así en cada encuentro”.

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Jordhy Thompson está volviendo a brillar en el FC Orenburg.

Un difícil comienzo

Luego en diálogo con Match TV, Akhmetzyanov también recordó cómo comenzó la relación con Thompson, cuando el jugador de 22 años se declaró en rebeldía y no quería volver a Rusia tras las vacaciones en Chile.

“No podía entrenar hasta que firmara un contrato por sus acciones. Yo derechamente no quería entrenarlo. No éramos la primera opción del jugador porque en ese momento estábamos en el último puesto”, confesó el estratega.

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“Llegó y dijo que quería estar en el equipo. Hablamos con él, aceptó nuestras condiciones y se puso en orden. Ahora la mentalidad adecuada y un buen vestuario lo están ayudando a desarrollarse”, completó.