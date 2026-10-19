El puntero formado en Colo Colo le dio el empate 2-2 al FC Orenburg ante Rodina Moscú por la fecha 11 de la Liga Premier de Rusia.

Este lunes volvió a brillar el chileno Jordhy Thompson en el empate 2-2 del FC Orenburg ante Rodina Moscú por la undécima fecha de la Liga Premier de Rusia, donde el ex Colo Colo anotó un nuevo doblete.

Así es, porque el Niño Joya hace dos partidos ya había convertido por duplicado en la goleada 4-0 ante Dynamo Makhachkala.

Esta jornada, el antofagastino volvió a ser figura y darle un punto al equipo de los urales, con dos lanzamientos penales que los ejecutó al mismo lado, en los 25 y 73 minutos.

Con esto, Thompson llegó a cuatro goles esta temporada, mientras que el FC Orenburg está en la octava posición con 13 puntos.

Además de sus conquistas, el atacante de 22 años sorprendió a sus seguidores con un cambio de look, el que estrenó esta jornada, donde lució extensiones en su cabello en forma de trenzas.

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