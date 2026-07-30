Colo Colo pierde a este refuerzo en el mercado de fichajes: “Se reunió con Aníbal Mosa”

El elenco de Macul no contará con Jordhy Thompson. La cúpula de Blanco y Negro recibió la respuesta del propio jugador.

Colo Colo tendrá que seguir buscando alternativas en el mercado de fichajes. Una de las figuras que sonaba con fuerza en la escuadra alba descartó su retorno en este período de transferencias.

¿De quién se trata? Según información de Cristián Alvarado de Radio ADN, esa fue la respuesta de Jordhy Thompson al interés del club que lo formó. La razón: su situación contractual frenó el movimiento.

Según señala el periodista, Blanco y Negro fue notificado de tal determinación en las últimas horas. El oriundo de Antofagasta intentó resolver su problema con el FC Orenburg, pero recibió un revés.

“Jordhy Thompson no será refuerzo de Colo-Colo. El delantero no pudo destrabar el contrato con el Orenburg (vínculo hasta junio 2027)”, comenzó indicando el comunicador a través de X.

Sobre la misma línea, el reportero especializado en Colo Colo complementó: “El jugador se reunió ayer con Aníbal Mosa para explicarle la decisión. Jordhy Thompson vuelve a Rusia”.

Jordhy Thompson no vuelve a Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo pierde a Jordhy Thompson

De esta manera, el elenco de Macul tendrá que dar vuelta la página y enfocar sus labores en otra incorporación. Por el momento, solo ha oficializado a Vozinha para el desenlace de la temporada.

¿Hasta cuándo tiene tiempo Colo Colo? El libro de pases está abierto hasta el dia anterior al inicio de la fecha 19 de la Liga de Primera. Es decir, el plazo fatal es el jueves 13 de agosto.