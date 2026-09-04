El conjunto ruso le renovó contrato hasta 2030 al futbolista chileno que por estos días se vio envuelto en un lío extradeportivo.

Jordhy Thompson recibió en las últimas horas una importante noticia en Rusia, apenas un día después de que se destapara una polémica relacionada con su vida personal. El delantero chileno extendió su vínculo con el FC Orenburg, asegurando su permanencia en el cuadro de los Urales hasta mediados de 2030.

El club de la Liga Premier de Rusia confirmó la renovación a través de sus canales oficiales y destacó el nuevo acuerdo con el atacante formado en Colo Colo. “¡FC Orenburg extendió el contrato con Jordhy Thompson! El nuevo acuerdo del chileno con el club está contemplado hasta el verano de 2030”, informó la institución en sus redes sociales.

Jordhy Thompson renovó contrato hasta 2030 en el fútbol ruso (Instagram).

La noticia llega en medio de la controversia que se generó este jueves, luego de que una joven publicara conversaciones con Thompson y realizara una denuncia que dejó entrever una presunta infidelidad del futbolista hacia su pareja, Camila Sepúlveda. Mientras la situación generó una fuerte repercusión en redes sociales, su club decidió respaldarlo con una extensión de contrato a largo plazo.

Tras confirmarse el acuerdo, Thompson expresó su felicidad por continuar defendiendo la camiseta del Orenburg y también abordó su reciente ausencia. “Estoy muy feliz de que el club me haya dado la oportunidad de defender sus colores hasta 2030”, señaló el delantero chileno.

Además, el atacante asumió la responsabilidad por su ausencia cuando presionó para salir a Colo Colo. “Pido disculpas por mi ausencia. Soy plenamente consciente de la responsabilidad que tengo con el equipo y con todos ustedes. Ahora trabajaré el doble de duro para poder empezar a ayudar al equipo y contribuir al Orenburg lo antes posible”, afirmó.

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En síntesis…