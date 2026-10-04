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Jorge Jesús rompe el silencio tras salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal: “Tiene que decidir su vida antes”

El entrenador portugués se abrió a la posibilidad que Cristiano Ronaldo retorne a la selección lusa, pese a haber abandonado la concentración.

En Portugal todavía creen que puede volver Cristiano Ronaldo. (Foto: Carlos Rodrigues/Getty Images)
© Getty ImagesEn Portugal todavía creen que puede volver Cristiano Ronaldo. (Foto: Carlos Rodrigues/Getty Images)

Este domingo la Selección de Portugal jugó su cuarto partido de esta extensa fecha FIFA por la UEFA Nations League, donde venció por 2-1 a Noruega sin la presencia de Cristiano Ronaldo.

El astro luso abandonó la concentración el miércoles por diferencias con el entrenador Jorge Jesús, quien le había anunciado que no lo iba a considerar para los partidos contra Noruega y Dinamarca.

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Tras la salida de su selección, CR7 realizó una publicación en redes sociales, donde incluso dio a entender que pensaría en retirarse definitavemente de Portugal.

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Pero esta noche tras la victoria en Porto, el DT de 72 años rompió el silencio, bajándole el perfil a lo sucedido e incluso le dejó abiertas las puertas al goleador de 41 años.

“No sé qué va a pasar, para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no?”, comenzó respondiendo Jesús.

“Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien”, agregó.

Respecto a cuándo se podría resolver este malentendido, el ex estratega del Flamengo, dejó la idea en el aire: “¿Cuándo se resolverá? No lo sé, ya veremos, este partido acaba de terminar”.

Jorge Jesús, entrenador de Portugal. (Foto: Octavio Passos/Getty Images)

Jorge Jesús, entrenador de Portugal. (Foto: Octavio Passos/Getty Images)

Cabe recordar que Jorge Jesús asumió la dirección técnica de la selección portuguesa tras el Mundial 2026, reemplazando en el cargo al español Roberto Martínez.

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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