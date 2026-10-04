El entrenador portugués se abrió a la posibilidad que Cristiano Ronaldo retorne a la selección lusa, pese a haber abandonado la concentración.

Este domingo la Selección de Portugal jugó su cuarto partido de esta extensa fecha FIFA por la UEFA Nations League, donde venció por 2-1 a Noruega sin la presencia de Cristiano Ronaldo.

El astro luso abandonó la concentración el miércoles por diferencias con el entrenador Jorge Jesús, quien le había anunciado que no lo iba a considerar para los partidos contra Noruega y Dinamarca.

Tras la salida de su selección, CR7 realizó una publicación en redes sociales, donde incluso dio a entender que pensaría en retirarse definitavemente de Portugal.

Pero esta noche tras la victoria en Porto, el DT de 72 años rompió el silencio, bajándole el perfil a lo sucedido e incluso le dejó abiertas las puertas al goleador de 41 años.

“No sé qué va a pasar, para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no?”, comenzó respondiendo Jesús.

“Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien”, agregó.

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Respecto a cuándo se podría resolver este malentendido, el ex estratega del Flamengo, dejó la idea en el aire: “¿Cuándo se resolverá? No lo sé, ya veremos, este partido acaba de terminar”.

Jorge Jesús, entrenador de Portugal. (Foto: Octavio Passos/Getty Images)

Cabe recordar que Jorge Jesús asumió la dirección técnica de la selección portuguesa tras el Mundial 2026, reemplazando en el cargo al español Roberto Martínez.