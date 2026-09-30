El astro de 41 años abandonó la concentración de la Selección de Portugal por diferencias con el entrenador Jorge Jesús.

Ha sido la noticia del día en el mundo del fútbol: Cristiano Ronaldo se fugó de la Selección de Portugal en medio de los compromisos por la Nations League en esta extensa fecha FIFA de septiembre-octubre.

El astro de 41 años abandonó la concentración luego de haber tenido un desencuentro con el entrenador Jorge Jesús, que asumió la dirección técnica de Portugal tras el Mundial 2026.

Todo se habría generado porque CR7 no sumó minutos en el partido contra Noruega el pasado domingo y tampoco lo iba a hacer mañana ante Dinamarca, lo que habría estado planificado desde un principio, según la versión del estratega de 72 años.

Al menos así lo dio a conocer en la conferencia de prensa de esta jornada: “Le dije a Cris que en el juego en Noruega y Dinamarca no iba a jugar. Porque trabajé un año con Cris, sé completamente la condición física de Cris, en Arabia Saudita cuando había juego en tres días, rara vez Cris jugaba”.

Estas declaraciones no le habrían caído para nada bien a CR7, siendo la gota que rebalsó el vaso para decidir irse y perderse también el cuarto compromiso contra Noruega del sábado 4 de octubre en Porto. Su último partido fue el triunfo por 1-0 frente a Gales el pasado jueves.

Luego de haber tomado un avión con rumbo a España, el jugador del Al-Nassr rompió el silencio por medio de una publicación en redes sociales, donde dio a entender que estaría pensando en retirarse de su Selección.

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“Tras la conferencia de prensa del Seleccionador Nacional, y en el seguimiento de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar la etapa de la Selección Nacional”, comenzó diciendo.

“A su tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué”, agregó dejando a todo el mundo en shock.

Finalmente, le deseó éxito al combinado luso: “Ahora es tiempo de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

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