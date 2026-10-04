El arquero de 40 años decidió tomar un avión luego de celebrar el cumpleaños de su madre en su natal Cabo Verde.

Una grata sorpresa dio la noche del sábado el arquero Vozinha de Colo Colo, luego de su participación con la Selección de Cabo Verde en las clasificatorias de la Copa Africana de Naciones.

El portero de 40 años se reencontró con su equipo nacional luego del extraordinario Mundial 2026 que realizaron, en el que llegaron hasta dieciseisavos de final, siendo eliminados por Argentina en tiempo extra.

El golero que fue la gran revelación de la última Copa del Mundo, no pudo replicar sus buenas actuaciones de regreso a Cabo Verde, pues su selección se inclinó por 3-1 ante Malí el pasado 25 de septiembre y luego 2-1 frente a Rwanda el 29 del mismo mes.

Tras estos partidos válidos por el Grupo K, Vozinha se quedó unos días en su país para celebrar el cumpleaños de su madre, lo que se pudo apreciar a través de sus redes sociales.

En Colo Colo creían que el guardameta se quedaría un tiempo más en al archipiélago africano, pues la fecha FIFA se extiende hasta el 6 de octubre. Pero para sorpresa de todos, el arquero regresó a Chile antes de lo previsto.

Así lo pudo captar anoche un equipo de TVN que se encontraba en el Aeropuerto de Santiago, quienes se encontraron con el arribo del caboverdiano proveniente de un vuelo con conexión en Sao Paulo, Brasil.

Publicidad

La nueva sensación del fútbol mundial llegó al terminal aéreo ubicado en Pudahuel, acompañado por un familiar y cargando cuatro maletas. En la instancia se topó con algunos seguidores, quienes se acercaron a pedirle fotografías.

Pese a las consultas de la prensa presente, Vozinha no quiso referirse a este regreso anticipado ni tampoco a su desempeño en esta fecha FIFA.

Mira el VIDEO a continuación:

Publicidad

¿Vozinha estará en el partido de Colo Colo vs. Puerto Montt?

Pese a su regreso anticipado, Vozinha no será considerado para el partido de vuelta entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile 2026, que se juega el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

El entrenador Fernando Ortiz le dará descanso al caboverdiano tras un largo viaje de regreso a nuestro país.