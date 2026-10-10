Jorge Sampaoli negocia para dirigir a este gigante de Brasil: “Abrió conversaciones”

El DT argentino dejó atrás su paso por Talleres de Córdoba y entabló contactos con Corinthians. Es una de las opciones.

La carrera de Jorge Sampaoli como director técnico puede tener un nuevo episodio. Tras su reciente salida desde Talleres de Córdoba, el reconocido entrenador es tentado por un grande de Brasil.

¿Qué pasó? Según indica el periodista Raul Moura a través de redes sociales, ese es el caso de Corinthians: el elenco paulista ya contactó al DT argentino para quedarse con sus servicios.

Si bien no hay nada firmado y está entre un abanico de posibilidades, el oriundo de Casilda negocia su eventual arribo a la banca tras la despedida de Fernando Diniz por malos resultados.

“Corinthians inició conversaciones por Jorge Sampaoli. Debería haber una nueva ronda de negociaciones este sábado“, comenzó señalando el periodista brasileño en su cuenta de X.

“Fábio Carille y (Juan Pablo) Vojvoda son otras opciones. El primero tiene contrato vigente y su cláusula supone un obstáculo, mientras que algunos consideran que el argentino no reúne el perfil necesario para el club”, agregó.

Jorge Sampaoli está en carpeta de Corinthians. (Foto: Getty Images)

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Jorge Sampaoli puede volver a Brasil

Cabe consignar que antes de su partida desde Talleres, el estratega en cuestión estuvo al mando de Atlético Mineiro. Ejerció en tal puesto desde septiembre de 2025 a febrero de 2026.

¿Cómo le fue a Jorge Sampaoli en el conjunto de Minas Gerais? Dirigió una totalidad 32 encuentros, de los que ganó 10, empató 14 e igualó en ocho.