El nuevo DT de la Academia activó el bando de transferencias y abrochó la sorpresiva incorporación del mediocampista nacional para la pretemporada.

El cuadro de Avellaneda busca dar vuelta la página de forma definitiva y recuperar el protagonismo perdido. Racing Club intenta poco a poco rearmarse luego de un primer semestre convulsionado en la interna y que derivó en la dolorosa salida de su emblemático DT, Gustavo Costas.

Con la mirada puesta en los nuevos objetivos del año, la semana pasada se ratificó de forma oficial a Juan Pablo Vojvoda —estratega de exitoso paso por Unión La Calera en el balompié chileno y de gran campaña en Fortaleza de Brasil— como el nuevo director técnico de la Academia. El adiestrador ya comanda con dientes apretados los trabajos físicos de la pretemporada del elenco albiceleste, búnker que este lunes sumó una cara completamente nueva al pasto.

Y cayó el primer refuerzo para el cuadro argentino, un volante que Universidad de Chile venía siguiendo hace varios mercados de fichajes.

Ulises Ortigoza es nuevo refuerzo de Racing Club.

Inesperadamente, se trata de un volante nacional quien llega a Racing Club: se trata del volante Ulises Ortegoza, quien llegase a jugar por la Selección Chilena en la temporada 2024.

Los números de Ortegoza

Las credenciales del mediocampista en el exigente fútbol argentino respaldan plenamente su contratación. En el primer semestre de la temporada, el jugador de 29 años acumuló un total de 17 partidos en el año defendiendo la camiseta de Talleres de Córdoba, escuadra donde se transformó en un pilar histórico al disputar 148 compromisos a lo largo de cuatro temporadas consecutivas.

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Tras superar las revisiones de rigor en el bando médico, Ortegoza firmó contrato para defender la camiseta del cuadro de Avellaneda hasta diciembre de 2029, transformándose en la gran apuesta liguera de Vojvoda para adueñarse de la zona de volantes.