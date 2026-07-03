Peineta tildó de "humo empresarial" los rumores liguera y aseguró que la ANFP cometería un absurdo total si contrata un técnico antes de las elecciones.

La trastienda de la Selección Chilena arde tras los rumores que vinculaban a Sebastián Beccacece con la Roja, pero desde el plano nacional las respuestas son categóricas.

El exentrenador de La Roja, Jorge Garcés, conversó en exclusiva con nuestro medio BOLAVIP y le hizo la cruz de forma definitiva a Sebastián Beccacece como próximo director técnico del equipo de todos. Al ser consultado sobre si el rosarino cuenta con las credenciales para asumir, el popular Peineta no se guardó absolutamente nada.

“No, no me gusta. Porque es un tipo que se fue prácticamente por la puerta de atrás con la U, con la selección, con la ANFP y con Sampaoli. Él y Sampaoli son tipos muy especiales, así que no, no me gustaría para nada”, gatilló de entrada.

Lejos de bajar los decibeles en el césped liguero, el extécnico campeón con Santiago Wanderers desnudó los complejos métodos liguera que, a su juicio, caracterizan a este cuerpo técnico en el pasto.

“Sampaoli ya sabemos cómo es, es un tipo especial, raro. Y Beccacece tampoco. Se mata a los jugadores, aunque estén lesionados los infiltra, les mete con todo, les da lo mismo. Son un poco inhumanos. Y Beccacece, ahí están los ecuatorianos, por algo no lo querían incluso estando invictos tantos partidos, tantas fechas”, lanzó con total dureza.

Jorge Garcés no quiere ver ni en pintura a Jorge Garcés

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“Es como comprar paraguas para enero”: El portazo a los rumores

Más allá de su total rechazo al bando del perfil de Beccacece por sus antecedentes liguera internacionales y domésticos, Jorge Garcés usó su experiencia para destrozar la veracidad de los trascendidos, catalogándolos como una burda maniobra de los agentes en el mercado de pases.

Falso escenario liguero: Para el estratega, es imposible que el ente rector del fútbol chileno esté amarrando nombres en el presente. “No creo que en este minuto la ANFP esté buscando técnico, porque no se sabe quién va a ser el presidente y cuál va a ser el directorio que va a conducir la ANFP en los próximos años. Todo esto son rumores y son voladores que tiran los mismos empresarios, sin duda”, advirtió.

Absurdo total en la directiva: Garcés apuntó al calendario liguero de la federación de Quilín para cerrar el debate de raíz. “¿Quién sería responsable de la nueva contratación de un técnico si en noviembre termina Milad y el directorio? Entonces, es absurdo pensar en eso, es como comprar paraguas para enero y febrero”, sentenció de forma categórica, bajándole el bando a la especulación.