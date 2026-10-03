Jorge Sampaoli preocupa a los hinchas de la Universidad de Chile por esta inesperada razón

El ex entrenador de la Universidad de Chile, Jorge Sampaoli preocupó a todos los fanáticos por esta razón.

En el mundo de la Universidad de Chile hay mucha expectación por lo que puede ser su reencuentro con un histórico entrenador como lo es Jorge Sampaoli, quien tiene a todos con mucha atención de lo que puede ser su aparición en el partido de despedida del ex defensor, Matías Rodríguez.

Sobre este posible reencuentro, el mismo Matías Rodríguez conversó con el programa ‘La Sub 21’ en Youtube y se refirió a lo que han sido los diálogos con en ‘Casildense’ para tenerlo en su partido de despedida, en la que espera que pueda decir presente.

“Hablé con él ayer. En su momento me dijo que sí, pero que dependía mucho de si tenía trabajo. Al poquito tiempo agarró club y dije ‘bueno, lamentablemente no podrá venir’. Hoy está sin trabajo y obviamente se abrió la esperanza de que pudiera estar”, comenzó señalando Rodríguez.

Agregando a esto, el ‘Maticrack’ dio a conocer los esfuerzos que está haciendo Jorge Sampaoli para poder decir presente en su despedida, en donde hasta el día de hoy, su presencia es toda una interrogante.

La presencia de Sampaoli aún no está confirmada | Foto: Photosport

“Estaba terminando de modificar un viaje programado para tratar de llegar. Quedó con muchas ganas de ir y yo le hice saber que no solo yo quería que esté, sino que la gente está muy ilusionada con volver a verlo en la banca”, declaró.

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Concluyendo, Rodríguez quiere mantenerse al margen de lo que podría ser esta vuelta de Jorge Sampaoli a Chile, en la que deja todo en manos del ex entrenador de la Universidad de Chile y la Selección Chilena para este evento.

“Tengamos fe de que va a llegar don Jorge”, terminó señalando Rodríguez, quien prepara sus últimos detalles para su partido de despedida el sábado 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.