Sebastián Beccacece destapa la razón de su quiebre con Jorge Sampaoli y todo apunta a Universidad de Chile

En la historia de la Universidad de Chile sin duda que dos grandes nombres dentro del ‘Romántico Viajero’ han sido Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece, quienes fueron elementos claves para lo que fue la obtención de la Copa Sudamericana 2011, un hito histórico para el fútbol chileno.

Dentro de las últimas horas, el hoy entrenador argentino, Sebastián Beccacece habló con ‘Diario Olé’, en la que dentro de esta entrevista confesó que hoy en día su relación con Jorge Sampaoli está completamente quebrada, en la que dio las razones de esta situación.

“Yo no volví a hablar con él. Mi hija sí, es su ahijada. Fue al partido de Newell’s con Talleres, estuvo con él, pero yo no. Considero que se terminó una etapa de 13 años hermosos que he compartido con él donde realmente fue un compañero de la vida”, partió señalando Beccacece.

Agregando, el hoy DT que se encuentra sin club, indicó como se produjo el distanciamiento que hizo quebrantar esta relación que consiguió hacer historia en el fútbol chileno con la Universidad de Chile y la Selección Chilena.

“El fútbol nos juntó y vivimos cosas muy lindas, pero las cosas no terminaron bien. Yo había terminado con él una etapa anterior, ya me había ido a dirigir a la U y después a Defensa. Él estaba en Sevilla y lo llaman para la selección y me invita a participar, pero las cosas no terminaron bien, no salieron bien. Creo que lo mejor era terminar ahí ese vínculo. No he vuelto a hablar. Eso no quita lo vivido”, declaró.

Beccacece y su quiebre con Sampaoli | Foto: Archivo

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A pesar de su quiebre en aquel entonces, Beccacece tuvo un pequeño reencuentro con Sampaoli cuando dirigió la Selección Argentina, en la que finalmente terminó siendo su última temporada en compañía del ‘Casildense’.

“Yo fui por lealtad, la verdad es que no sentía ir, pero tanto me insistió… Cuando me fui a la U, él se había enojado. Cuando le dije que iba a empezar solo no le gustó y vi en esa invitación la posibilidad de decir: te acompaño en este sueño de tu vida, terminamos bien y después yo sigo mi camino”, comentó.

Finalmente, Beccacece deja atrás lo que fue este duro momento que vivió con Jorge Sampaoli, en la que no se arrepiente de haber tenido su último baile con él en la Selección Argentina, para poner punto final a su largo camino que construyeron juntos y que cosecharon varias alegrías, principalmente en Chile.

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“A veces los finales son malos y no está mal. Cuando volví a la Argentina, me estaba yendo bárbaro en Defensa, y para mí este gesto de dejar todo eso para acompañar a Jorge era suficiente como para mostrar la lealtad que siempre digo que tengo”, cerró.