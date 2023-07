Jorge Valdivia no comparte el ninguneo de Arturo Vidal a Jorge Sampaoli: "No es un perdedor, fue exitoso en la U, nos llevó al Mundial y ganó la Copa América"

El volante nacional Arturo Vidal generó bastante polémica en las últimas horas tras lo que fueron sus duras palabras sobre Jorge Sampaoli, a quien lo despedazó tras su salida del Flamengo y lo basureó como entrenador y persona.

Ante estos dichos, el ex jugador Jorge Valdivia tomó la palabra en Radio ADN para tomar su postura a eta situación, en la que encontró extraña y grave las declaraciones de Arturo Vidal sobre el entrenador.

“Arturo puede cuestionar lo profesional, puede entender que es un técnico malo, perdedor, fracasado, pero después en la conferencia de prensa post partido habla de la persona, y eso lo encuentro más grave. Yo tenía entendido hace muy poco que tenían una buena relación. Cuando llegó Jorge a Flamengo, Arturo era uno de los más contentos”, comenzó declarando.

En esa línea, el ‘Mago’ resalta en que se le hace muy extraño el poder ver a Vidal en una faceta tan acida contra una persona, en la que por lo que recuerda, nunca había escuchado hablar tan mal de una persona como lo hizo con Sampaoli.

Arturo Vidal dejó la grande con sus dichos | Foto: Archivo

“Me duele mucho escuchar a Arturo y considero que más allá de lo futbolístico, es un ser humano que tiene buenos sentimientos con las personas. Él puede referirse sobre Sampaoli en lo profesional como él quiera, lo que no esperaba era cuando se refirió a la persona, porque no estoy acostumbrado a escuchar a Arturo hablar así de la persona”, declaró.

Una de las frases más picantes que lanzó el ‘King’ sobre Sampaoli fue en la que lo trató de perdedor, algo a lo que el ex 10 de ‘La Roja’ se mostró en completo desacuerdo con las palabras de Vidal.

“Yo considero que Sampaoli no es un perdedor, exitoso en la U, nos llevó al Mundial, ganó la Copa América. Creo que no es perdedor”, expresó en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia abordó que dentro de los jugadores con los que ha compartido camarín junto a Jorge Sampaoli, nunca ha recibido malas referencia sobre su persona, aunque si cuestionó una postura que tomó el DT dentro de su estancia en la Selección Chilena.

“Yo nunca he escuchado o he estado con alguien que me hable mal de Sampaoli en lo personal, de la vida privada. Uno puede analizar su salida de Sevilla, de Chile, donde yo considero que no fue justo cuando arma la reunión con periodistas y habla de un camarín ingobernable. Eso no lo consideré justo por nosotros, que dimos la cara por él. Pero fue recíproco, porque Sampaoli fue uno de los defensores de Vidal cuando pasa lo de la Copa América”, cerró.