Elche sufrió un duro traspié justo antes de la inminente llegada de su nuevo refuerzo chileno, Lucas Cepeda. El conjunto ilicitano cayó agónicamente por 3-2 ante Levante en el Estadio Ciudad de Valencia, en un partido correspondiente a la fecha 21 de La Liga que dejó preocupación por el momento futbolístico del equipo.

El cuadro visitante había comenzado bien el encuentro, logrando ponerse en ventaja gracias al gol de Álvaro Rodríguez a los 11 minutos. Durante largos pasajes mostró orden y control, pero con el correr del segundo tiempo fue cediendo terreno ante un Levante que terminó capitalizando sus oportunidades.

En el complemento llegó la reacción del elenco local. Pablo Martínez igualó las acciones al minuto 50, mientras que Adrián De La Fuente puso el 2-1 a los 68′. Cuando parecía que Elche rescataba al menos un punto con el tanto de Adam Boayar en el 90+2′, apareció Alan Matturro en el 90+6′ para sentenciar el 3-2 definitivo y desatar la euforia en Valencia.

¿Podrá Lucas Cepeda convertirse en el salvador del Elche en sus próximos partidos? (Foto: Photosport)

Este resultado profundiza el irregular momento del futuro equipo de Cepeda, que alcanzó su cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria. En la tabla de posiciones, Elche se mantiene en el octavo lugar con 24 puntos, quedando a ocho unidades de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

La derrota cobra mayor relevancia considerando que se produjo ante uno de los equipos ubicados en la parte baja de la tabla, dejando escapar puntos clave en la lucha por acercarse a la zona alta. Un escenario que instala presión y urgencia de resultados en la previa de los próximos desafíos.

¿Se viene el debut de Lucas Cepeda en Elche?

Ahora, todas las miradas están puestas en lo que pueda aportar Lucas Cepeda. El próximo compromiso de Elche será nada menos que ante FC Barcelona, este sábado 31 de enero a las 17:00 horas como local, un duelo de alto impacto donde el chileno podría concretar su esperado debut en el fútbol español.

