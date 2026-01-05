Totalmente devastado quedó Manuel Pellegrini tras la durísima goleada 5-1 que sufrió el Real Betis a manos del Real Madrid por LaLiga de España en el Estadio Santiago Bernabéu. Tras la desastrosa goleada el ‘Ingeniero’ tuvo fuertes palabras para sus pupilos y fue crítico con el planteamiento defensivo.
“La valoración es negativa, no puede ser positiva cuando pierdes por 5-1. En algún momento del partido creo que el marcador no reflejaba lo que estaba pasando. Con 3-1 habíamos recibido dos goles a balón detenido y con dos cabezazos absolutamente solos”, comenzó diciendo el entrenador chileno.
“Nosotros habíamos tenido dos tiros a los palos y una atajada de Courtois. En este campo, las distracciones cuestan goles y ellos finiquitaron muy bien. Hubo un momento en que fue más equilibrado y no reflejaba el marcador lo que estaba pasando. Hay que revisar los errores que hemos cometido”, agregó.
Luego, el DT helipolitano fue más duro en su análisis y reveló lo que más le provocó rabia tras la derrota ante los merengues: “Lo que más bronca me da es haber recibido dos goles a balón parado cabeceándonos solos en el área. Eso desequilibra absolutamente el marcador”.
“Ellos empezaron mejor el partido, sin tener muchas ocasiones al margen del gol, y nosotros lo acabamos mucho mejor. En el segundo tiempo los superamos en el juego, pero nos hicieron dos goles pronto y ahí prácticamente se terminó el partido. No tuvimos fortuna con los dos palos. Es la segunda vez que recibimos cinco goles. O estamos muy bien o estamos muy mal en el funcionamiento defensivo. Tenemos que mejorarlo”, cerró.
Finalmente al ser consultado si rescataba algo de la derrota en el Bernabéu, Pellegrini fue tajante: “Nada, tratamos de tener la personalidad de salir a buscar los partidos y, si jugamos de igual a igual con el Real Madrid y te superan, es algo que entra dentro de la lógica. Me da lástima haber regalado dos goles a balón detenido y nosotros tuvimos tres o cuatro córners que acabaron en las manos de Courtois. Hay que hacer una buena autocrítica y seguir mirando hacia delante”.
En resumen…
- Dura autocrítica: Pellegrini calificó de negativa la goleada 5-1 ante el Real Madrid, criticando la fragilidad defensiva: “O estamos muy bien o estamos muy mal”.
- Enojo por distracciones: Al “Ingeniero” le dio “bronca” recibir dos goles a balón parado con rivales cabeceando solos, lo que desequilibró el marcador.
- Falta de contundencia: Pese a dos tiros en los palos, el DT lamentó los errores cometidos y reconoció que en el Bernabéu las desatenciones cuestan goleadas.