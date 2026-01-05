Totalmente devastado quedó Manuel Pellegrini tras la durísima goleada 5-1 que sufrió el Real Betis a manos del Real Madrid por LaLiga de España en el Estadio Santiago Bernabéu. Tras la desastrosa goleada el ‘Ingeniero’ tuvo fuertes palabras para sus pupilos y fue crítico con el planteamiento defensivo.

“La valoración es negativa, no puede ser positiva cuando pierdes por 5-1. En algún momento del partido creo que el marcador no reflejaba lo que estaba pasando. Con 3-1 habíamos recibido dos goles a balón detenido y con dos cabezazos absolutamente solos”, comenzó diciendo el entrenador chileno.

“Nosotros habíamos tenido dos tiros a los palos y una atajada de Courtois. En este campo, las distracciones cuestan goles y ellos finiquitaron muy bien. Hubo un momento en que fue más equilibrado y no reflejaba el marcador lo que estaba pasando. Hay que revisar los errores que hemos cometido”, agregó.

MADRID, SPAIN – JANUARY 04: Raul Asencio of Real Madrid scores his team’s third goal during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Real Betis Balompie at Estadio Santiago Bernabeu on January 04, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Luego, el DT helipolitano fue más duro en su análisis y reveló lo que más le provocó rabia tras la derrota ante los merengues: “Lo que más bronca me da es haber recibido dos goles a balón parado cabeceándonos solos en el área. Eso desequilibra absolutamente el marcador”.

“Ellos empezaron mejor el partido, sin tener muchas ocasiones al margen del gol, y nosotros lo acabamos mucho mejor. En el segundo tiempo los superamos en el juego, pero nos hicieron dos goles pronto y ahí prácticamente se terminó el partido. No tuvimos fortuna con los dos palos. Es la segunda vez que recibimos cinco goles. O estamos muy bien o estamos muy mal en el funcionamiento defensivo. Tenemos que mejorarlo”, cerró.

Finalmente al ser consultado si rescataba algo de la derrota en el Bernabéu, Pellegrini fue tajante: “Nada, tratamos de tener la personalidad de salir a buscar los partidos y, si jugamos de igual a igual con el Real Madrid y te superan, es algo que entra dentro de la lógica. Me da lástima haber regalado dos goles a balón detenido y nosotros tuvimos tres o cuatro córners que acabaron en las manos de Courtois. Hay que hacer una buena autocrítica y seguir mirando hacia delante”.

