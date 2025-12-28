Manuel Pellegrini habría golpeado la mesa en el camarín del Real Betis y le habría abierto la puerta de salida a uno de los emblemas del conjunto verdiblanco en las últimas temporadas. Y es que todo parece indicar que el argentino Giovani Lo Celso tendría los días contados en Sevilla.

Desde España aseguran que el argentino estaría decidido a partir del Betis tras perder cabida en el equipo del ‘Ingeniero’. Y es que con el objetivo de sumar minutos de cara al Mundial 2026, Lo Celso podría partir ni más ni menos que al ambicioso proyecto del Inter Miami, donde sería compañero de Lionel Messi.

El periodista español Gonzalo de la Haza, entregó detalles de la situación de Lo Celso en el camarín bético. “Él ha recibido una oferta. Se lo está pensando y Betis lo dejará salir, porque creo que Pellegrini se ha cansado en parte de Lo Celso. También la grada y eso es muy peligroso. Porque se puede equivocar, puede jugar mal o bien, pero es la actitud sobre el campo. Pellegrini no está dispuesto a darle minutos solo porque haya un Mundial en puerta”, señaló el comentarista en Sevillana TV.

Giovani Lo Celso tendría los días contados en Betis (Getty Images).

Una serie de lesiones fue mermando el rendimiento de Lo Celso, quien ha sido suplente en los últimos cinco partidos y está lejos de ser el jugador determinante de temporadas anteriores. En España aseguran que el volante podría partir por una oferta cercana a los 5 millones de dólares.

Pero no es el único que podría despotenciar al Betis en el mercado de invierno. En España aseguran que “Chimy” Ávila también podría dejar Heliópolis en enero con el fin de hacer caja para los próximos fichajes, y es que el delantero no está bien evaluado por el DT chileno.

“El Real Betis le busca salida al delantero hispano-argentino que no ha terminado de cuajar en el equipo que entrena Manuel Pellegrini. El futbolista, que se está ejercitando con un entrenador personal en estas fiestas, fue ofrecido al Getafe CF, pero también cuenta con el interés de otros clubes al otro lado del charco”, apuntó Estadio Deportivo, quien también reveló que clubes mexicanos como el AMérica están tras los pasos del exgoleador del Osasuna.

En resumen…