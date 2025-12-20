La Selección Chilena busca entrenador para sus siguientes desafíos. El combinado nacional necesita encontrarlo cuanto antes, por lo que recibió un potente mensaje de Alexis Sánchez.

El goleador histórico de La Roja fue consultado sobre su candidato soñado y no titubeó a la hora de contestar. Para él, la respuesta es más que clara: se inclinó por Manuel Pellegrini.

En conversación con ESPN, el delantero de 36 años manifestó su deseo de ver al DT del Real Betis vestido de rojo. Lo quiere a cargo del nuevo proceso del balompié nacional.

“Yo creo que a Manuel Pellegrini lo veo ideal. Es un señor de fútbol, siempre lo he dicho. Uno que ha ganado todo en la vida“, comenzó señalando el dos veces campeón de América.

En dicha línea sobre el mítico estratega de 72 años, el oriundo de Tocopilla complementó: “Él va con elegancia, tranquilidad y eso a veces… eso es lo que necesita a veces Chile“.

Alexis Sánchez quiere ver a Manuel Pellegrini en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

El gran problema para la Selección Chilena por Manuel Pellegrini

A pesar del deseo del experimentado atacante, hay un obstáculo para que El Ingeniero acepte la propuesta: renovó su contrato en España hasta junio de 2027. Un importante punto a considerar.

Por el momento, La Roja no ha confirmado a su nuevo director técnico y Nicolás Córdova asoma como el responsable de dirigir en los próximos encuentros amistosos. La teleserie sigue en pie.

