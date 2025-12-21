Real Betis protagonizó un revitalizador triunfo ante Getafe por la fecha 17 de LaLiga de España. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini goleó 4-0 a los ‘azulones’ y volvió a los abrazos tras dos jornadas sin saber de victorias.
En el estadio La Cartuja de Sevilla, el conjunto del Ingeniero dominó de principio a fin las acciones y se impuso gracias al doblete de Aitor Ruibal (16’ y 49’), Pablo Fornals (52’) y Cucho Hernández (60’).
Con esta goleada el elenco verdiblanco se quedó en la sexta posición con 28 puntos y quedó a 2 unidades de Espanyol, que este lunes visitará a Athletic Club en Bilbao.
Ahora, la competición española se tomará un receso hasta después de las fiestas de fin de año, por lo que el conjunto bético volverá a la acción el próximo domingo 4 de enero cuando visite ni más ni menos que al Real Madrid en el Santiago Bernbéu (12:15 horas).
En resumen…
- Triunfo clave: El Betis de Pellegrini goleó 4-0 al Getafe, cortando una racha de dos fechas sin ganar.
- Posición en tabla: El equipo sube al sexto lugar con 28 puntos, acechando los puestos de clasificación europea.
- Receso y Madrid: Tras el parón de fin de año, el cuadro bético visitará al Real Madrid el 4 de enero.