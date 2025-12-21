Real Betis protagonizó un revitalizador triunfo ante Getafe por la fecha 17 de LaLiga de España. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini goleó 4-0 a los ‘azulones’ y volvió a los abrazos tras dos jornadas sin saber de victorias.

En el estadio La Cartuja de Sevilla, el conjunto del Ingeniero dominó de principio a fin las acciones y se impuso gracias al doblete de Aitor Ruibal (16’ y 49’), Pablo Fornals (52’) y Cucho Hernández (60’).

Con esta goleada el elenco verdiblanco se quedó en la sexta posición con 28 puntos y quedó a 2 unidades de Espanyol, que este lunes visitará a Athletic Club en Bilbao.

Ahora, la competición española se tomará un receso hasta después de las fiestas de fin de año, por lo que el conjunto bético volverá a la acción el próximo domingo 4 de enero cuando visite ni más ni menos que al Real Madrid en el Santiago Bernbéu (12:15 horas).

PelleSEVILLE, SPAIN – DECEMBER 21: Manuel Pellegrini, Head Coach of Real Betis, looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Betis Balompie and Getafe CF at Estadio La Cartuja on December 21, 2025 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

En resumen…

Triunfo clave: El Betis de Pellegrini goleó 4-0 al Getafe , cortando una racha de dos fechas sin ganar.

El Betis de Pellegrini goleó , cortando una racha de dos fechas sin ganar. Posición en tabla: El equipo sube al sexto lugar con 28 puntos , acechando los puestos de clasificación europea.

El equipo sube al , acechando los puestos de clasificación europea. Receso y Madrid: Tras el parón de fin de año, el cuadro bético visitará al Real Madrid el 4 de enero.

Así quedó Real Betis en la tabla de posiciones