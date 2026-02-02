Este lunes terminó la fecha 22 de La Liga de España con un partidazo entre Mallorca y Sevilla, donde fue titular y capitán el chileno Gabriel Suazo.

Pero el ex Colo Colo no pudo hacer mucho para evitar la derrota del elenco nervionense, que se inclinó por 4-1 en su visita a las islas baleares.

El equipo con sede en Palma, se impuso con goles de Vedat Muriqi (26′ y 74′), Samú Costa (53′) y Pablo Torre (90+6′). Mientras que el descuento de los andaluces fue obra de Neal Maupay (45+1′).

El Gaby Suazo disputó todo el partido, mientras que Alexis Sánchez fue suplente e ingresó a los 60 minutos sustituyendo a Peque Fernández.

Con este resultado, el Sevilla quedó en la decimoquinta posición con 24 puntos, mientras que Mallorca los alcanzó e incluso superó por diferencia de gol (14°). Ambos clubes están a dos unidades de la zona de descenso.

En la misma línea está el Elche de Lucas Cepeda (13°) con el mismo puntaje. En tanto, el Real Betis de Manuel Pellegrini, goza de un mejor presente y está quinto con 35 puntos, en zona de clasificación a UEFA Europa League.

La tabla de posiciones de La Liga 2025-2026:

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Barcelona 55 22 60:23 37 18 1 3 2 Real Madrid 54 22 47:18 29 17 3 2 3 Atlético 45 22 38:17 21 13 6 3 4 Villarreal 42 21 39:23 16 13 3 5 5 Betis 35 22 36:28 8 9 8 5 6 Espanyol 34 22 26:27 -1 10 4 8 7 Celta 33 22 29:23 6 8 9 5 8 Real Sociedad 28 22 30:30 0 7 7 8 9 Osasuna 26 22 26:27 -1 7 5 10 10 Alavés 25 22 20:27 -7 7 4 11 11 Athletic 25 22 21:31 -10 7 4 11 12 Girona 25 22 21:36 -15 6 7 9 13 Elche CF 24 22 30:32 -2 5 9 8 14 Mallorca 24 22 28:34 -6 6 6 10 15 Sevilla 24 22 29:37 -8 7 3 12 16 Valencia 23 22 23:35 -12 5 8 9 17 Getafe 23 22 16:27 -11 6 5 11 18 Rayo 22 22 18:30 -12 5 7 10 19 Levante UD 18 21 24:34 -10 4 6 11 20 Real Oviedo 16 22 12:34 -22 3 7 12

