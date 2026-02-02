Este lunes terminó la fecha 22 de La Liga de España con un partidazo entre Mallorca y Sevilla, donde fue titular y capitán el chileno Gabriel Suazo.
Pero el ex Colo Colo no pudo hacer mucho para evitar la derrota del elenco nervionense, que se inclinó por 4-1 en su visita a las islas baleares.
El equipo con sede en Palma, se impuso con goles de Vedat Muriqi (26′ y 74′), Samú Costa (53′) y Pablo Torre (90+6′). Mientras que el descuento de los andaluces fue obra de Neal Maupay (45+1′).
El Gaby Suazo disputó todo el partido, mientras que Alexis Sánchez fue suplente e ingresó a los 60 minutos sustituyendo a Peque Fernández.
Con este resultado, el Sevilla quedó en la decimoquinta posición con 24 puntos, mientras que Mallorca los alcanzó e incluso superó por diferencia de gol (14°). Ambos clubes están a dos unidades de la zona de descenso.
En la misma línea está el Elche de Lucas Cepeda (13°) con el mismo puntaje. En tanto, el Real Betis de Manuel Pellegrini, goza de un mejor presente y está quinto con 35 puntos, en zona de clasificación a UEFA Europa League.
La tabla de posiciones de La Liga 2025-2026:
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Barcelona
|55
|22
|60:23
|37
|18
|1
|3
|2
|Real Madrid
|54
|22
|47:18
|29
|17
|3
|2
|3
|Atlético
|45
|22
|38:17
|21
|13
|6
|3
|4
|Villarreal
|42
|21
|39:23
|16
|13
|3
|5
|5
|Betis
|35
|22
|36:28
|8
|9
|8
|5
|6
|Espanyol
|34
|22
|26:27
|-1
|10
|4
|8
|7
|Celta
|33
|22
|29:23
|6
|8
|9
|5
|8
|Real Sociedad
|28
|22
|30:30
|0
|7
|7
|8
|9
|Osasuna
|26
|22
|26:27
|-1
|7
|5
|10
|10
|Alavés
|25
|22
|20:27
|-7
|7
|4
|11
|11
|Athletic
|25
|22
|21:31
|-10
|7
|4
|11
|12
|Girona
|25
|22
|21:36
|-15
|6
|7
|9
|13
|Elche CF
|24
|22
|30:32
|-2
|5
|9
|8
|14
|Mallorca
|24
|22
|28:34
|-6
|6
|6
|10
|15
|Sevilla
|24
|22
|29:37
|-8
|7
|3
|12
|16
|Valencia
|23
|22
|23:35
|-12
|5
|8
|9
|17
|Getafe
|23
|22
|16:27
|-11
|6
|5
|11
|18
|Rayo
|22
|22
|18:30
|-12
|5
|7
|10
|19
|Levante UD
|18
|21
|24:34
|-10
|4
|6
|11
|20
|Real Oviedo
|16
|22
|12:34
|-22
|3
|7
|12
En síntesis
- Mallorca venció 4-1 al Sevilla con goles de Muriqi, Samú Costa y Pablo Torre.
- Gabriel Suazo fue titular y capitán, mientras que Alexis Sánchez ingresó al minuto 60.
- Sevilla ocupa el decimoquinto puesto con 24 puntos, a dos de la zona de descenso.