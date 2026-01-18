Esteban González fue contratado a inicios del 2026 por el Querétaro de México, tras hacer historia en Coquimbo Unido. En donde realizó su debut el 11 de enero frente al Pumas, partido que terminó en empate 1-1.

Desde aquel encuentro en adelante, los “Gallos Blancos” ya acumulan dos derrotas consecutivas. El pasado miércoles 14 de enero frente al Tijuana por 2-1 y el día de ayer contra el Guadalajara con el mismo resultado.

González fue contactado por el conjunto mexicano debido a su épica campaña con los piratas. En donde lograron salir campeones en la fecha 26, alcanzar 75 puntos de 90 posibles y sacarle 17 puntos de distancia a su perseguidor, Universidad Católica.

A eso también sumarle que su última derrota por el Campeonato Nacional fue el 26 abril de 2025 por 2-0 frente a Colo Colo. Después de ese encuentro, los aurinegros no supieron de derrotas en el torneo.

Como técnico acumuló una larga racha de triunfos y empates, la cual terminó en el encuentro frente a Tijuana. Pero que de alguna manera tiene como excusarse debido al presente con el que venía Querétaro.

Esteban González no logra ganar en México

A esta situación hay que sumarle que el elenco mexicano no le fue bien en la temporada pasada, por lo que el chileno tiene un gran desafío por delante. El cual se basa en una reestructuración del equipo.

¿Cómo le fue a Querétaro en la temporada pasada?

El elenco albiazul finalizó penúltimo en el Apertura 2025, sumando apenas 12 puntos en 17 partidos. En donde ganaron apenas 3 encuentros, empataron 3 y perdieron en 11 ocasiones.

En síntesis