El astro portugués que abandonó la concentración en la última fecha FIFA, ha sido suspendido y arriesga no volver a defender a su país.

Un mazazo recibió Cristiano Ronaldo en las últimas horas, al conocerse la primera determinación oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), tras su salida de la Selección en la última fecha FIFA.

El astro de 41 años abandonó la concentración del combinado luso luego de no ser tenido en cuenta para los partidos contra Noruega y Dinamarca, por decidión técnica del entrenador Jorge Jesús.

Esto provocó el quiebre entre CR7 y el estratega portugués, pese a que lo había hecho jugar en el primero de los cuatro partidos de la UEFA Nations League, contra Gales.

El capitán del Al-Nassr decidió tomar sus cosas y partir. Aquello ocurrió el 30 de septiembre, donde más tarde compartió un comunicado en redes sociales, en el que incluso dejó sobre la mesa la posibilidad de retirarse de la Selección.

Cristiano Ronaldo jugó uno de los cuatro partidos de la Nations League. (Foto: Carlos Rodrigues/Getty Images)

Cristiano Ronaldo, suspendido

Mientras que Jorge Jesús se abrió a la posibilidad que el Bicho vuelva al equipo nacional, la Federación Portuguesa de Fútbol determinó suspenderlo hasta que se aclare lo sucedido.

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Así lo dieron a conocer en las últimas horas por medio de un comunicado: “Se determinó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó al proceso el carácter de urgente”.

En concreto, se abrió un caso disciplinario en la FPF para esclarecer qué sucedió realmente en la interna y ver si Cristiano Ronaldo puede volver para retirarse en cancha.