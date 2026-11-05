A través de un video publicado en sus redes sociales, CR7 dio a conocer la decisión a sus 41 años.

Este jueves el astro portugués Cristiano Ronaldo sorprendió a todos sus seguidores con una de las decisiones más difíciles en su exitora carrera, que es anunciar su retiro de la selección nacional.

El ídolo del Real Madrid y Manchester United lo comunicó por medio de un emotivo video en redes sociales, donde en cinco minutos recuerda el aporte y entrega a su país.

Quien actualmente milita en el Al-Nassr de la liga de Arabia Saudita, donde está muy cerca de conseguir la marca de los mil goles, dejó a más de alguno con un nudo en la garganta tras este anuncio.

Cabe recordar que el delantero de 41 años había abandonado la concentración de Portugal en la última fecha FIFA por diferencias con el entrenador Jorge Jesus, quien tomó las riendas del combinado luso tras el Mundial 2026.

A continuación la palabras de quien defendió por 23 años a Portugal y le dio tres títulos: la Eurocopa 2016 y la Nations League en 2019 y 2025. Además, se convirtió en el único futbolista en anotar en seis Copas del Mundo consecutivas.

CR7 enfrentó a Chile en uno de sus últimos partidos con Portugal. (Foto: Carlos Rodrigues/Getty Images)

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El comunicado de Cristiano Ronaldo

Para los portugueses: ha llegado el día de devolver la camiseta siete de la selección de todos nosotros. Nunca lo sentí exclusivamente mío, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderlo y llevarlo conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy llego la hora de entregarlo al futuro.

No fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman sólo con la cabeza, también se toman con el corazón. Finaliza un viaje que comenzó en Agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y pienso en todo que viví en la selección, no solo veo partidos, goles, récords o trofeos.

Veo millones de portugueses que nunca conocí en persona, pero que formaron parte de mi vida. Porque al final de todo, el fútbol es mucho más grande que un juego. El fútbol es la gente. A lo largo de mi carrera en la selección, traté de superar mis límites.

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Quería ganar, quería ser el mejor, Quería hacer historia. Siempre he sido exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré, hubo derrotas que aún hoy existen en mi memoria. Me cuesta recordarlo. Yo también fallé, también sufrí. Hubo momentos en los que no pude darle a los portugueses lo que tanto quería, pero nunca me rendí y, sobre todo, nunca dejé de sentirme orgulloso de representar a Portugal.

A lo largo de estos años, aprendí cosas muy simples. Los goles pasan, las copas se quedan en los museos, los récords terminan batiéndose, pero hay algo que el tiempo nunca puede borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de personas. Si alguna vez te hice feliz, si alguna vez un gol mío te hizo abrazar a alguien, olvidar una preocupación… Todo valió la pena.

Porque ser portugués también es esto. Sufrimos juntos, nos levantamos juntos. Volvemos a creer. Portugal siempre necesitará gente joven que sueñe, jugadores que nunca se rinden, nuevas generaciones que creen que es posible llegar a donde nadie ha llegado. Porque un país que sigue creando nuevos héroes es un país que nunca va a dejar de creer en sí mismo.

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A mi compañeros: me quiero ir una palabra especial. Gracias por cada carrera, por cada abrazo, por cada discusión, por cada silencio antes de entrar al campo, cada victoria la celebramos juntos y por cada derrota que nos hizo más fuertes. Tuve el privilegio de ser tu capitán, pero ningún capitán camina solo y eres parte de mi historia.

A todos los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas, guardarropas, empleados y tanta gente que han trabajado conmigo a lo largo de los años, gracias. Muchos de ustedes nunca han aparecido en fotografías, pero sin vosotros ninguna de estas fotografías hubiera sido posible. A mi familia, gracias por compartir este sueño conmigo.

Gracias por entender las ausencias, los sacrificios y los momentos en los que el equipo tuvo que ocupar un espacio que también os pertenecía. Si llegué hasta aquí fue porque siempre estuvimos dispuestos. Y a los portugueses, a todos, a los portugueses repartidos por el mundo: quiero deciros una última cosa. Hay un imagen que llevaré siempre conmigo, el momento en el que comienza el himno nacional.

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Miro a mi alrededor, veo a mi compañeros, veo las gradas, veo niños, madres, padres y abuelos, veo portugueses que vinieron de tan lejos sólo para estar allí. Y durante esos minutos dejamos de ser diferentes. No hay clubes, no hay colores, no hay clases, no hay profesiones, no hay opiniones. Hay solo una pasión.

Portugal: Este es el sentimiento que llevaré conmigo, por el resto de mi vida. Hoy termina mi paseo por el campo con la selección nacional. Salgo de pie, con orgullo por el camino que recorrí y con el conocimiento de que lo di todo. Pero nunca dejaré de ser uno de ustedes. Seguiré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria portuguesa contigo. Pasé mi vida trabajando para ser el mejor jugador del mundo.

Hoy me doy cuenta de que la mayor victoria fue haberla merecido. Representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí. Gracias por permitirme vivir una sueño que empezó cuando yo era apenas un niño, en el bosque, corriendo detrás de una pelota. La camisa 7 se queda. El orgullo de haberla vestido será mío para siempre.

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Portugal siempre estará en mí. Hasta siempre. Cristiano Ronaldo.

Mira el VIDEO a continuación: