La histórica despedida de la cita máxima del "Bicho" en la ciudad de Dallas desató una ola de cuestionamientos internacionales por su titularidad.

El épico desenlace de los octavos de final en Dallas, donde España avanzó de ronda con un gol agónico de Mikel Merino en el tiempo añadido, significó el fin del relato mundialista para Cristiano Ronaldo entre lágrimas.

Sin embargo, la compasión no formó parte de los análisis en las plataformas de la prensa europea. Una de las ácidas críticas más destructivas de la jornada llegó directo desde Inglaterra de la mano del comentarista de la BBC y exdelantero, Chris Sutton, quien barrió el piso con el rendimiento del atacante del Al-Nassr.

Para el especialista británico, la insistencia de sostener al ariete de 41 años dentro de las pizarras principales terminó por asfixiar el potencial colectivo de una plantilla estelar.

“Se mueve por el campo con torpeza, como un abuelo; por eso Portugal está fuera. Cristiano Ronaldo no hace nada; no hizo nada”, gatilló Sutton sin ningún tipo de anestesia en los micrófonos internacionales, instalando un debate gigante sobre el verdadero aporte del cinco veces ganador del Balón de Oro en el pasto de juego.

Chris Sutton

Cuestionamientos a Roberto Martínez por “plegarse” ante la estrella

Los dardos de la prensa en Inglaterra no se quedaron únicamente en la figura de CR7, sino que apuntaron con severidad hacia el director técnico, quien anunció su renuncia inmediata tras consumarse el marcador adverso en Norteamérica.

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Para Sutton, la gestión del entrenador español demostró una alarmante falta de carácter a la hora de estructurar el once de gala.

El desglose de los reproches tácticos que incendian los paneles deportivos contempla las siguientes aristas:

El enigma de Gonçalo Ramos: Desde Inglaterra no perdonan que el delantero no haya sumado minutos en el compromiso decisivo. “¿Cómo es posible que Gonçalo Ramos no saltara al campo? Es una vergüenza absoluta por parte del entrenador; simplemente se plegó a los deseos de su estrella” , criticó Sutton.

Desde Inglaterra no perdonan que el delantero no haya sumado minutos en el compromiso decisivo. , criticó Sutton. La falta de carácter en el búnker: El analista remarcó que las jerarquías debieron manejarse de otra forma en la retaguardia. “Es el jugador más laureado que ha tenido Portugal, pero hay que tener más carácter que eso” , complementó respecto a las decisiones de Martínez.

El analista remarcó que las jerarquías debieron manejarse de otra forma en la retaguardia. , complementó respecto a las decisiones de Martínez. Estadísticas bajo la lupa: A pesar de registrar 18 remates a portería a lo largo de sus cinco partidos en el certamen (la misma cifra que el goleador Erling Haaland), los escépticos británicos recalcaron que Cristiano solo generó una ocasión de gol para un compañero y tocó menos balones en el terreno que 366 futbolistas en la competencia, desnudando las falencias colectivas que le costaron la eliminación a la escuadra lusa.