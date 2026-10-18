Leeds vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Leeds recibe a Manchester United este domingo 18 de octubre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Premier League. Leeds llega entonado tras un buen arranque de temporada, mientras el United todavía no logra despegar y empieza a sentir la presión de los puntos que se le escapan.
Para el conjunto inglés es una chance de meterse más arriba en la tabla, y para los Red Devils, de cortar una racha que ya empieza a incomodar en Old Trafford y alrededores.
La actualidad de ambos equipos
El Leeds se ubica octavo con 9 puntos en seis fechas, aunque llega golpeado tras caer 1-2 como visitante ante Arsenal. Antes de esa derrota había sumado un empate sin goles frente a Crystal Palace y, más atrás, una goleada por 4-1 a Newcastle que mostró su mejor versión en lo que va del campeonato.
El Manchester United, en cambio, no logra encontrar el funcionamiento que le exige la categoría y marcha 14° con apenas 6 unidades. Viene de igualar 1-1 de local ante Tottenham, después de otro empate como visitante frente a Fulham, y antes había perdido 0-1 en su cancha contra Manchester City. Tres partidos sin ganar que empiezan a pesar en el ánimo del plantel.
El historial entre Leeds y Manchester United
El historial entre ambos tiene claro dominio del United: de 100 enfrentamientos ganó 42, mientras que el Leeds se quedó con 24 y hubo 35 empates, con una diferencia de goles también favorable a los de Manchester, 148 contra 103. Sin embargo, el presente reciente cambia un poco la lectura: en los últimos cuatro cruces el Leeds no perdió, con dos empates y un triunfo incluido en ese tramo, lo que le da un poco más de confianza de cara a este nuevo capítulo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/08/2026
|Manchester United vs. Leeds
|1-1
|Club Friendlies
|13/04/2026
|Manchester United vs. Leeds
|1-2
|Premier League
|04/01/2026
|Leeds vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|19/07/2025
|Manchester United vs. Leeds
|0-0
|Club Friendlies
|12/07/2023
|Manchester United vs. Leeds
|2-0
|Club Friendlies
|12/02/2023
|Leeds vs. Manchester United
|0-2
|Premier League
|08/02/2023
|Manchester United vs. Leeds
|2-2
|Premier League
|20/02/2022
|Leeds vs. Manchester United
|2-4
|Premier League
|14/08/2021
|Manchester United vs. Leeds
|5-1
|Premier League
|25/04/2021
|Leeds vs. Manchester United
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Centroamérica: FOX+
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Leeds suma 9 puntos en el torneo.
- Manchester United suma 6 puntos en el torneo.