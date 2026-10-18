Leeds vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds recibe a Manchester United este domingo 18 de octubre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Premier League. Leeds llega entonado tras un buen arranque de temporada, mientras el United todavía no logra despegar y empieza a sentir la presión de los puntos que se le escapan.

Para el conjunto inglés es una chance de meterse más arriba en la tabla, y para los Red Devils, de cortar una racha que ya empieza a incomodar en Old Trafford y alrededores.

La actualidad de ambos equipos

El Leeds se ubica octavo con 9 puntos en seis fechas, aunque llega golpeado tras caer 1-2 como visitante ante Arsenal. Antes de esa derrota había sumado un empate sin goles frente a Crystal Palace y, más atrás, una goleada por 4-1 a Newcastle que mostró su mejor versión en lo que va del campeonato.

El Manchester United, en cambio, no logra encontrar el funcionamiento que le exige la categoría y marcha 14° con apenas 6 unidades. Viene de igualar 1-1 de local ante Tottenham, después de otro empate como visitante frente a Fulham, y antes había perdido 0-1 en su cancha contra Manchester City. Tres partidos sin ganar que empiezan a pesar en el ánimo del plantel.

El historial entre Leeds y Manchester United

El historial entre ambos tiene claro dominio del United: de 100 enfrentamientos ganó 42, mientras que el Leeds se quedó con 24 y hubo 35 empates, con una diferencia de goles también favorable a los de Manchester, 148 contra 103. Sin embargo, el presente reciente cambia un poco la lectura: en los últimos cuatro cruces el Leeds no perdió, con dos empates y un triunfo incluido en ese tramo, lo que le da un poco más de confianza de cara a este nuevo capítulo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/08/2026 Manchester United vs. Leeds 1-1 Club Friendlies 13/04/2026 Manchester United vs. Leeds 1-2 Premier League 04/01/2026 Leeds vs. Manchester United 1-1 Premier League 19/07/2025 Manchester United vs. Leeds 0-0 Club Friendlies 12/07/2023 Manchester United vs. Leeds 2-0 Club Friendlies 12/02/2023 Leeds vs. Manchester United 0-2 Premier League 08/02/2023 Manchester United vs. Leeds 2-2 Premier League 20/02/2022 Leeds vs. Manchester United 2-4 Premier League 14/08/2021 Manchester United vs. Leeds 5-1 Premier League 25/04/2021 Leeds vs. Manchester United 0-0 Premier League

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Horario del partido

Chile: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis