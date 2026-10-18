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Leeds vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds vs. Man U, Premier League
Leeds vs. Man U, Premier League

Leeds recibe a Manchester United este domingo 18 de octubre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Premier League. Leeds llega entonado tras un buen arranque de temporada, mientras el United todavía no logra despegar y empieza a sentir la presión de los puntos que se le escapan.

Para el conjunto inglés es una chance de meterse más arriba en la tabla, y para los Red Devils, de cortar una racha que ya empieza a incomodar en Old Trafford y alrededores.

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La actualidad de ambos equipos

El Leeds se ubica octavo con 9 puntos en seis fechas, aunque llega golpeado tras caer 1-2 como visitante ante Arsenal. Antes de esa derrota había sumado un empate sin goles frente a Crystal Palace y, más atrás, una goleada por 4-1 a Newcastle que mostró su mejor versión en lo que va del campeonato.

El Manchester United, en cambio, no logra encontrar el funcionamiento que le exige la categoría y marcha 14° con apenas 6 unidades. Viene de igualar 1-1 de local ante Tottenham, después de otro empate como visitante frente a Fulham, y antes había perdido 0-1 en su cancha contra Manchester City. Tres partidos sin ganar que empiezan a pesar en el ánimo del plantel.

El historial entre Leeds y Manchester United

El historial entre ambos tiene claro dominio del United: de 100 enfrentamientos ganó 42, mientras que el Leeds se quedó con 24 y hubo 35 empates, con una diferencia de goles también favorable a los de Manchester, 148 contra 103. Sin embargo, el presente reciente cambia un poco la lectura: en los últimos cuatro cruces el Leeds no perdió, con dos empates y un triunfo incluido en ese tramo, lo que le da un poco más de confianza de cara a este nuevo capítulo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/08/2026Manchester United vs. Leeds1-1Club Friendlies
13/04/2026Manchester United vs. Leeds1-2Premier League
04/01/2026Leeds vs. Manchester United1-1Premier League
19/07/2025Manchester United vs. Leeds0-0Club Friendlies
12/07/2023Manchester United vs. Leeds2-0Club Friendlies
12/02/2023Leeds vs. Manchester United0-2Premier League
08/02/2023Manchester United vs. Leeds2-2Premier League
20/02/2022Leeds vs. Manchester United2-4Premier League
14/08/2021Manchester United vs. Leeds5-1Premier League
25/04/2021Leeds vs. Manchester United0-0Premier League

Horario del partido

  • Chile: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: FOX One, FOX+
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
  • Centroamérica: FOX+
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Leeds suma 9 puntos en el torneo.
  • Manchester United suma 6 puntos en el torneo.
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