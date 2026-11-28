Manchester United recibe a Brentford este sábado 28 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Pocas veces se vio al United en una posición tan incómoda como esta, peleando en la zona baja de la tabla mientras un rival que supo ser menor en el papel llega con el envión de una goleada reciente.
Para los locales es casi una final anticipada antes de que la temporada se les complique todavía más. Para el Brentford, en cambio, ganar en Old Trafford sería la confirmación de que puede meterse entre los grandes de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Manchester United llega golpeado y con la urgencia pegada al cuerpo: apenas 8 puntos en 11 partidos y el 19° puesto lo tienen metido en la pelea por no descender, algo impensado para la historia del club. El 0-4 contra Liverpool dejó heridas abiertas y el empate 4-4 ante el Aston Villa mostró una defensa que hace agua. Jugar de local en Old Trafford es la última base firme que le queda, pero necesita ganar ya para cortar la sangría.
El Brentford, en cambio, vive un gran presente. Sexto en la tabla con 17 unidades, llega de aplastar 4-0 al Everton y antes había goleado también al Nottingham Forest. La única mancha reciente fue la derrota ante el Brighton, pero el equipo mostró que puede hacer daño afuera y en casa. Visitar Old Trafford en este contexto, con el rival tan débil, es una oportunidad que no quiere desperdiciar.
El historial entre Manchester United y Brentford
El historial entre ambos tiene al Manchester United como dominador claro: ganó 9 de los 17 enfrentamientos, contra 5 triunfos del Brentford y 3 empates, con una diferencia de goles a favor de 33 contra 28. Sin embargo, en los duelos más recientes la cosa se pareja bastante: de los últimos cinco cruces, el Brentford se quedó con dos, incluido un contundente 4-3 como local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/04/2026
|Manchester United vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|27/09/2025
|Brentford vs. Manchester United
|3-1
|Premier League
|04/05/2025
|Brentford vs. Manchester United
|4-3
|Premier League
|19/10/2024
|Manchester United vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|30/03/2024
|Brentford vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|07/10/2023
|Manchester United vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|05/04/2023
|Manchester United vs. Brentford
|1-0
|Premier League
|13/08/2022
|Brentford vs. Manchester United
|4-0
|Premier League
|02/05/2022
|Manchester United vs. Brentford
|3-0
|Premier League
|19/01/2022
|Brentford vs. Manchester United
|1-3
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Coventry — sábado 28 de noviembre, 12:00 hs
- Ipswich Town vs. Aston Villa — sábado 28 de noviembre, 14:30 hs
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs
En síntesis
- Manchester United y Brentford se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Manchester United suma 8 puntos en el torneo.
- Brentford suma 17 puntos en el torneo.