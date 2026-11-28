Manchester United y Brentford se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Brentford este sábado 28 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Pocas veces se vio al United en una posición tan incómoda como esta, peleando en la zona baja de la tabla mientras un rival que supo ser menor en el papel llega con el envión de una goleada reciente.

Para los locales es casi una final anticipada antes de que la temporada se les complique todavía más. Para el Brentford, en cambio, ganar en Old Trafford sería la confirmación de que puede meterse entre los grandes de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United llega golpeado y con la urgencia pegada al cuerpo: apenas 8 puntos en 11 partidos y el 19° puesto lo tienen metido en la pelea por no descender, algo impensado para la historia del club. El 0-4 contra Liverpool dejó heridas abiertas y el empate 4-4 ante el Aston Villa mostró una defensa que hace agua. Jugar de local en Old Trafford es la última base firme que le queda, pero necesita ganar ya para cortar la sangría.

El Brentford, en cambio, vive un gran presente. Sexto en la tabla con 17 unidades, llega de aplastar 4-0 al Everton y antes había goleado también al Nottingham Forest. La única mancha reciente fue la derrota ante el Brighton, pero el equipo mostró que puede hacer daño afuera y en casa. Visitar Old Trafford en este contexto, con el rival tan débil, es una oportunidad que no quiere desperdiciar.

El historial entre Manchester United y Brentford

El historial entre ambos tiene al Manchester United como dominador claro: ganó 9 de los 17 enfrentamientos, contra 5 triunfos del Brentford y 3 empates, con una diferencia de goles a favor de 33 contra 28. Sin embargo, en los duelos más recientes la cosa se pareja bastante: de los últimos cinco cruces, el Brentford se quedó con dos, incluido un contundente 4-3 como local.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/04/2026 Manchester United vs. Brentford 2-1 Premier League 27/09/2025 Brentford vs. Manchester United 3-1 Premier League 04/05/2025 Brentford vs. Manchester United 4-3 Premier League 19/10/2024 Manchester United vs. Brentford 2-1 Premier League 30/03/2024 Brentford vs. Manchester United 1-1 Premier League 07/10/2023 Manchester United vs. Brentford 2-1 Premier League 05/04/2023 Manchester United vs. Brentford 1-0 Premier League 13/08/2022 Brentford vs. Manchester United 4-0 Premier League 02/05/2022 Manchester United vs. Brentford 3-0 Premier League 19/01/2022 Brentford vs. Manchester United 1-3 Premier League

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Horario del partido

Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Costa Rica: FOX Costa Rica

FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Coventry — sábado 28 de noviembre, 12:00 hs

Ipswich Town vs. Aston Villa — sábado 28 de noviembre, 14:30 hs

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis