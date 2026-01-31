Lucas Cepeda estuvo durante 74 minutos en el banco de suplentes en su debut en España. En dicho momento, su DT decidió mandarlo al campo justo después del tercer tanto con que Barcelona vencía por 3 a 1 al Elche.

Desde su ingreso, el exjugador de Colo Colo se hizo notar dentro del campo demostrando gran velocidad y entregando pases más que acertados a sus compañeros.

En pocos minutos dentro del campo, Cepeda recibió un balón y encaró frente al pórtico ‘Culé’ durante varios metros ganando la espalda de su rival. Sin embargo, el meta visitante logró contener el remate del porteño.

Casi sobre el final, metió un pase de lujo a uno de sus compañeros dejándolo solo frente al arco. Este no alcanzó a golpear el balón para anotar el descuento, pero la habilitación a tres dedos sí que dio que hablar en la madre patria.

Aquellas jugadas deslumbraron a la transmisión y a los hinchas del Elche en España, quienes aprobaron los cerca de 20 minutos que el seleccionado nacional tuvo dentro del campo de juego.

