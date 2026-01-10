En la Universidad de Chile hay mucha expectación con lo que podría ser un anhelado refuerzo para este 2026, el que trataría del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien tendría todo encaminado para vestirse de azul.

Dentro de las últimas horas, una importante noticia fue la que se dio a conocer, en la que el atacante uruguayo habría logrado dejar Barcelona de Ecuador y desde el mismo club, confirmaron que su próximo destino será la Universidad de Chile.

Tras esto, el hincha azul se ha mantenido atento de lo que podría ser la oficialización de este refuerzo, el que esperan que pueda ser oficialziado por el ‘Romántico Viajero’ en las próximas horas.

Hace unos instantes, el delantero hizo noticia en las redes, en la que ocupó su cuenta de Instagram para dejar su mensaje de despedida a los hinchas de Barcelona, el que emocionó a muchos.

Rivero se despide de Barcelona | Foto: Instagram

“Queridos barcelonistas hoy me toca despedirme de este gran club y cerrar esta etapa tan importante de mi vida. Me voy con recuerdos inolvidables. Quiero agradecer especialmente a mis compañeros, cuerpo técnico, utileros, cocineras y a todos los que forman parte del día a día en el club”.

“Muchas gracias por el cariño, el respeto y el apoyo que me brindaron desde el primer día. Siemrpe BSC”, señaló en sus redes.

Con este mensaje de despedida, Octavio Rivero le pone punto final a su paso por Barcelona de Ecuador y ahora espera por lo que será su nuevo destino, el cuál será su vuelta al fútbol chileno para colocarse la camiseta de la U.

En la U esperan que el delantero pueda realizarse sin problemas sus exámenes físicos y luego de esto poder oficializar su fichaje, para sumarse a la brevedad a lo trabajos de Francisco Meneghini.