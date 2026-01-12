Kylian Mbappé, el referente del Real Madrid, se encuentra en el centro de las críticas debido a un polémico gesto realizado tras la derrota ante el FC Barcelona. En una vibrante final de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudita, el conjunto azulgrana se impuso por 3-2, desatando la frustración de la estrella francesa durante la premiación del archirrival.

De acuerdo a las imágenes captadas por la transmisión oficial, se puede ver cómo Mbappé reacciona indignado e invita a sus compañeros a negarse a realizar el tradicional ‘pasillo’ de campeón al Barcelona.

El polémico gesto de Mbappé desató las duras críticas de la prensa española, quienes calificaron de “antideportivo” y “mal perdedor” a la estrella de la selección francesa.

JEDDAH, SAUDI ARABIA – JANUARY 11: Kylian Mbappe of Real Madrid is pictured with their runners up medal walking away from the Spanish Super Cup following the Spanish Super Cup Final between FC Barcelona and Real Madrid at King Abdullah Sports City Hall Stadium on January 11, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Kylian Mbappé es un “mal perdedor”

El tradicional diario Sport por ejemplo, fue lapidario con la ‘Tortuga Ninja’. “Un gesto antideportivo. El francés fue captado por varias imágenes indignado tras recibir la medalla y dirigiéndose a sus compañeros, que no hicieron el pasillo de campeón al Barça”, apuntaron.

Por su parte, el otro medio catalán, Mundo Deportivo, también lanzó duros dardos al galo. “Gesto de mal perdedor de Mbappé: pidió a sus compañeros no aplaudir al campeón Barça”.

“Los jugadores culés hicieron el pasillo como reconocimiento al subcampeón pero, después, se vio como hasta tres veces el atacante francés instaba a sus compañeros a no aplaudir a los blaugrana y a retirarse de la escena de entrega de los premios de la final de la Supercopa”, agregaron.

El presidente del elenco blaugrana, Joan Laporta conversó con RAC1 sobre el gesto del exPSG: “Lo de Mbappé me sorprende, sí… en la victoria o en la derrota hay que ser generoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender”, respondió.

“Los jugadores estaban cabreados entre ellos después del partido en el Bernabéu (cuando el Madrid ganó 2-1), pero los nuestros tuvieron un comportamiento excelente. Sí que es verdad que para ellos debe ser un momento jodido. Ya imaginaban que quien tenía más puntos de ganar era el Barça, pero lo constataron y eso no es fácil”, cerró.

