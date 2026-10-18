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Nottingham Forest vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio City Ground, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Nottingham vs. Arsenal, Premier League
Nottingham vs. Arsenal, Premier League

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 12:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. El Arsenal llega con la etiqueta de candidato al título y no quiere sorpresas en Nottingham. Enfrente va a tener a un Forest que necesita puntos con urgencia para salir de la zona baja.

Para los Gunners es una chance de seguir pegados a la punta de la Premier League, mientras que Forest necesita cortar una racha floja antes de que la tabla se le complique más.

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La actualidad de ambos equipos

Nottingham Forest llega golpeado después de caer 1-3 ante Crystal Palace de visitante, un resultado que lo deja con apenas 5 puntos en seis fechas y en el puesto 17. Antes había perdido en casa contra Coventry, aunque todavía guarda en la memoria el triunfo 2-1 sobre Aston Villa, el único resultado positivo de ese tramo.

El Arsenal, en cambio, viene de ganarle 2-1 a Leeds como local y se mantiene segundo con 15 unidades. La derrota 0-3 ante Brighton quedó atrás y el equipo londinense encadenó después una victoria cómoda frente a Sunderland, señal de que el funcionamiento volvió a acomodarse.

El historial entre Nottingham Forest y Arsenal

El historial entre ambos es amplio, con 100 partidos disputados, y marca una diferencia clara a favor del Arsenal, que ganó 50 veces por 28 de Nottingham Forest y 22 empates. En goles también manda el conjunto londinense, con 156 convertidos frente a 107 del Forest.

En los enfrentamientos más recientes el dominio se repite: de los últimos diez cruces, el Arsenal se impuso en cinco y hubo dos igualdades sin goles, mientras que Forest solo pudo festejar en tres ocasiones, la última de ellas en 2023.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/01/2026Nottingham Forest vs. Arsenal0-0Premier League
13/09/2025Arsenal vs. Nottingham Forest3-0Premier League
26/02/2025Nottingham Forest vs. Arsenal0-0Premier League
23/11/2024Arsenal vs. Nottingham Forest3-0Premier League
30/01/2024Nottingham Forest vs. Arsenal1-2Premier League
12/08/2023Arsenal vs. Nottingham Forest2-1Premier League
20/05/2023Nottingham Forest vs. Arsenal1-0Premier League
30/10/2022Arsenal vs. Nottingham Forest5-0Premier League
09/01/2022Nottingham Forest vs. Arsenal1-0FA Cup
24/09/2019Arsenal vs. Nottingham Forest5-0League Cup

Horario del partido

  • Chile: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Disney+ Premium, ESPN3
  • Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
  • Perú: ESPN3, Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
  • Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
  • México: FOX One
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
  • Costa Rica: FOX Costa Rica
  • Guatemala: FOX Guatemala
  • Panamá: FOX Panama
  • El Salvador: FOX El Salvador
  • Honduras: FOX Honduras
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
  • Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.
  • Arsenal suma 15 puntos en el torneo.
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