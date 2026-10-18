Nottingham Forest vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio City Ground, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 12:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. El Arsenal llega con la etiqueta de candidato al título y no quiere sorpresas en Nottingham. Enfrente va a tener a un Forest que necesita puntos con urgencia para salir de la zona baja.

Para los Gunners es una chance de seguir pegados a la punta de la Premier League, mientras que Forest necesita cortar una racha floja antes de que la tabla se le complique más.

La actualidad de ambos equipos

Nottingham Forest llega golpeado después de caer 1-3 ante Crystal Palace de visitante, un resultado que lo deja con apenas 5 puntos en seis fechas y en el puesto 17. Antes había perdido en casa contra Coventry, aunque todavía guarda en la memoria el triunfo 2-1 sobre Aston Villa, el único resultado positivo de ese tramo.

El Arsenal, en cambio, viene de ganarle 2-1 a Leeds como local y se mantiene segundo con 15 unidades. La derrota 0-3 ante Brighton quedó atrás y el equipo londinense encadenó después una victoria cómoda frente a Sunderland, señal de que el funcionamiento volvió a acomodarse.

El historial entre Nottingham Forest y Arsenal

El historial entre ambos es amplio, con 100 partidos disputados, y marca una diferencia clara a favor del Arsenal, que ganó 50 veces por 28 de Nottingham Forest y 22 empates. En goles también manda el conjunto londinense, con 156 convertidos frente a 107 del Forest.

En los enfrentamientos más recientes el dominio se repite: de los últimos diez cruces, el Arsenal se impuso en cinco y hubo dos igualdades sin goles, mientras que Forest solo pudo festejar en tres ocasiones, la última de ellas en 2023.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/01/2026 Nottingham Forest vs. Arsenal 0-0 Premier League 13/09/2025 Arsenal vs. Nottingham Forest 3-0 Premier League 26/02/2025 Nottingham Forest vs. Arsenal 0-0 Premier League 23/11/2024 Arsenal vs. Nottingham Forest 3-0 Premier League 30/01/2024 Nottingham Forest vs. Arsenal 1-2 Premier League 12/08/2023 Arsenal vs. Nottingham Forest 2-1 Premier League 20/05/2023 Nottingham Forest vs. Arsenal 1-0 Premier League 30/10/2022 Arsenal vs. Nottingham Forest 5-0 Premier League 09/01/2022 Nottingham Forest vs. Arsenal 1-0 FA Cup 24/09/2019 Arsenal vs. Nottingham Forest 5-0 League Cup

Horario del partido

Chile: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3 .

y . Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Arsenal suma 15 puntos en el torneo.