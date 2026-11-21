Bournemouth y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Vitality Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bournemouth recibe a Nottingham Forest este sábado 21 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth viene de ganarle 2-1 a Ipswich Town y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Nottingham Forest viene de ganarle 3-1 a Man City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bournemouth y Nottingham Forest

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, Justin Kluivert, Ryan Christie, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.

Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Jair Cunha, Nikola Milenković, Murillo, Morgan Gibbs-White, Daniel Muñoz, Ryan Yates, Xaver Schlager, James McAtee, Neco Williams, Liam Delap. DT: Oliver Glasner.

Bajas y ausentes de Bournemouth y Nottingham Forest

Bournemouth:

Juanlu Sánchez (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Veljko Milosavljević (golpe)

Alex Tóth (lesión isquiotibial; vuelve a principios de febrero de 2027)

Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Nottingham Forest:

Nicolò Savona (lesión de rodilla)

Nicolás Domínguez (golpe; vuelve a fines de diciembre de 2026)

La previa de Bournemouth y Nottingham Forest: todo lo que hay que saber

Día: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 12:00 (hora de Chile)

12:00 (hora de Chile) Estadio: Vitality Stadium

Vitality Stadium Historial: 23 cruces — Bournemouth ganó 10, Nottingham Forest ganó 4 y empataron 9

23 cruces — Bournemouth ganó 10, Nottingham Forest ganó 4 y empataron 9 Último antecedente: 24/05/2026: Nottingham Forest 1-1 Bournemouth

24/05/2026: Nottingham Forest 1-1 Bournemouth Próximo partido de Bournemouth: vs. Fulham, domingo 29 de noviembre

vs. Fulham, domingo 29 de noviembre Próximo partido de Nottingham Forest: vs. Chelsea, viernes 27 de noviembre