Bournemouth recibe a Nottingham Forest este sábado 21 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. El Bournemouth llega envalentonado y con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla, mientras el Nottingham Forest acumula resultados que no le alcanzan para despegar del fondo.
Para los locales es una oportunidad de consolidarse entre los mejores diez, y para el Forest, una final adelantada si quiere empezar a despegarse de la zona baja.
La actualidad de ambos equipos
El Bournemouth viene de ganarle de visitante al Ipswich Town y llega con tres triunfos consecutivos, incluyendo una goleada 3-0 ante el Manchester United. Está séptimo con 15 puntos y la racha lo instaló como un equipo incómodo para cualquiera en esta Premier League.
El Nottingham Forest tuvo un batacazo reciente al vencer 3-1 al Manchester City de local, pero antes había perdido con el Brentford y empatado con el Ipswich Town. Esa irregularidad lo tiene 16° con 9 unidades, en una zona de la tabla donde necesita sumar de manera más sostenida para alejarse de los puestos de descenso.
El historial entre Bournemouth y Nottingham Forest
El historial entre ambos tiene ventaja clara para el Bournemouth, que ganó 10 de los 23 enfrentamientos frente a 4 triunfos del Forest, con 9 empates de por medio. La diferencia también se nota en los goles, 35 contra 22 a favor de los de Bournemouth.
En los cruces más recientes el dominio se mantiene: desde 2022 el Forest no logra vencer a este rival, con empates y derrotas que incluyen un 5-0 contundente en enero de 2025.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|26/10/2025
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|2-0
|Premier League
|25/01/2025
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|5-0
|Premier League
|17/08/2024
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|04/02/2024
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|23/12/2023
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|2-3
|Premier League
|21/01/2023
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|03/09/2022
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|2-3
|Premier League
|03/05/2022
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-0
|Championship
|14/08/2021
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-2
|Championship
Horario del partido
- Chile: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium, Tubi
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Centroamérica: Tubi
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 09:30 hs
- Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Bournemouth y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bournemouth suma 15 puntos tras vencer a Ipswich Town, Leeds y Manchester United.
- Nottingham Forest suma 9 puntos en el torneo.