En la victoria por 1-0 de Real Madrid contra Benfica, por la ida de los playoffs de la Champions League, ocurrió una gran polémica tras una situación de racismo en la que el argentino, Gianluca Prestianni llamó “macaco” a Vinícius Junior. En esta pelea, Kylian Mbappé saltó en defensa del brasileño en donde no quedó exento de controversias.

Ante esta situación, el reconocido exarquero de Paraguay, José Luis Chilavert, entregó una controvertida declaración contra el astro francés en donde no se guardó nada. Esto por la ardua defensa del campeón del mundo hacia al delantero brasileño.

“Yo me solidarizo con Prestianni. Mbappé habla de valores. ¿Qué puede hablar? Vive con un travesti”, declaró el paraguayo en diálogo con Radio Rivadavia AM 630.

El campeón de Libertadores con Vélez encendió las redes con sus dichos tildando de homosexual al delantero del Real Madrid.

“Por qué van a sancionar a Prestianni? Si lo hacen dan lugar a que la colectividad gay es el ejemplo a seguir. No. En el fútbol juegan hombres. Antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono, el fútbol está amaricxnado”, agregó el exfutbolista.

Prestianni llamó “Macaco” a Vinícius Junior

El jugador argentino se metió en un lío por sus dichos, llegando al punto de que puede ser sancionado duramente por la FIFA.

¿Qué viene para Mbappé?

Real Madrid deberá enfrentar a Osasuna como visitante este sábado a las 14:30 horas para seguir firme en la lucha por La Liga.

En síntesis