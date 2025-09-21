El mundo del fútbol vuelve a vestirse de frac. Este lunes 22 de septiembre, llega una nueva edición del Balón de Oro, premiación de la FIFA que busca condecorar a los mejores del orbe en diferentes categorías a nivel planetario.

Como en cada año, esta vez se premiará a los mejores de la temporada 2024 y 2025. Eso sí, a diferencia de ediciones pasadas, hay tres nuevos galardones

Aquellos fueron creados para el fútbol femenino y serán el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

¿Quién transmite la ceremonia del Balón de Oro EN VIVO?

Para ver la ceremonia del Balón de Oro este 2025, se podrá hacer a través del Canal de YouTube de Claro Sports desde todo Latam.

Otras alternativas son: Clarosports.com, Claro Sports en TV Cable o también por Pluto TV.

Fecha y hora de la ceremonia del Balón de Oro 2025

La gala del Balón de Oro de la FIFA se realizará este lunes 22 de septiembre. En Chile, parte a las 16:00 horas, pero en BOLAVIP te dejamos acá los horarios según tu país:

Horario eventoPaíses
13:00 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
14:00 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
15:00 horasBolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
16:00 horasArgentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Candidatos por categoría al Balón de Oro

Fútbol Masculino:

  • Jude Bellingham
  • Ousmane Dembélé
  • Gianluigi Donnarumma
  • Désiré Doué
  • Denzel Dumfries
  • Serhou Guirassy
  • Viktor Gyökeres
  • Erling Haaland
  • Achraf Hakimi
  • Harry Kane
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Robert Lewandowski
  • Alexis Mac Allister
  • Lautaro Martínez
  • Kylian Mbappé
  • Scott McTominay
  • Nuno Mendes
  • João Neves
  • Michael Olise
  • Cole Palmer
  • Pedri
  • Raphinha
  • Declan Rice
  • Fabián Ruiz
  • Mohamed Salah
  • Virgil van Dijk
  • Vinícius Jr.
  • Vitinha
  • Florian Wirtz
  • Lamine Yamal

Balón de Oro: fútbol femenino

  • Sandy Baltimore
  • Barbra Banda
  • Aitana Bonmatí
  • Lucy Bronze
  • Klara Bühl
  • Mariona Caldentey
  • Sofia Cantore
  • Steph Catley
  • Temwa Chawinga
  • Melchie Dumornay
  • Emily Fox
  • Cristiana Girelli
  • Esther González
  • Caroline Graham Hansen
  • Hannah Hampton
  • Pernille Harder
  • Patri Guijarro
  • Amanda Gutierres
  • Lindsey Heaps
  • Chloe Kelly
  • Frida Leonhardsen-Maanum
  • Marta
  • Clara Mateo
  • Ewa Pajor
  • Claudia Pina
  • Alexia Putellas
  • Alessia Russo
  • Johanna Rytting Kaneryd
  • Caroline Weir
  • Leah Williamson

Mejor arquero fútbol masculino (trofeo Yashin)

  • Alisson Becker
  • Yassine Bounou
  • Lucas Chevalier
  • Thibaut Courtois
  • Gianluigi Donnarumma
  • Emiliano Martínez
  • Jan Oblak
  • David Raya
  • Matz Sels
  • Yann Sommer

Mejor portera fútbol femenino

  • Ann-Katrin Berger
  • Cata Coll
  • Hannah Hampton
  • Chiamaka Nnadozie
  • Daphne van Domselaar

Mejor DT masculino (trofeo Johan Cruyff)

  • Antonio Conte
  • Luis Enrique
  • Hansi Flick
  • Enzo Maresca
  • Arne Slot

Mejor DT femenino

  • Sonia Bompastor
  • Arthur Elias
  • Justine Madagu
  • Renée Slegers
  • Sarina Wiegman

Mejor juvenil masculino (trofeo Kopa)

  • Ayyoub Bouaddi
  • Pau Cubarsí
  • Désiré Doué
  • Estevao
  • Dean Huijsen
  • Myles Lewis-Skelly
  • Rodrigo Mora
  • João Neves
  • Lamine Yamal
  • Kenan Yildiz

Mejor juvenil femenina

  • Michelle Agyemang
  • Linda Caicedo
  • Wieke Kaptein
  • Vicky López
  • Claudia Martínez

Mejor club masculino del año

  • Botafogo
  • Chelsea
  • Barcelona
  • Liverpool
  • París Saint-Germain

Mejor club femenino del año

  • Arsenal
  • Chelsea
  • Barcelona
  • Lyon
  • Orlando Pride