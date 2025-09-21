El mundo del fútbol vuelve a vestirse de frac. Este lunes 22 de septiembre, llega una nueva edición del Balón de Oro, premiación de la FIFA que busca condecorar a los mejores del orbe en diferentes categorías a nivel planetario.

Como en cada año, esta vez se premiará a los mejores de la temporada 2024 y 2025. Eso sí, a diferencia de ediciones pasadas, hay tres nuevos galardones

Aquellos fueron creados para el fútbol femenino y serán el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

¿Quién transmite la ceremonia del Balón de Oro EN VIVO?

Para ver la ceremonia del Balón de Oro este 2025, se podrá hacer a través del Canal de YouTube de Claro Sports desde todo Latam.

Otras alternativas son: Clarosports.com, Claro Sports en TV Cable o también por Pluto TV.

Fecha y hora de la ceremonia del Balón de Oro 2025

La gala del Balón de Oro de la FIFA se realizará este lunes 22 de septiembre. En Chile, parte a las 16:00 horas, pero en BOLAVIP te dejamos acá los horarios según tu país:

Horario evento Países 13:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 14:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 15:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 16:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Candidatos por categoría al Balón de Oro

Fútbol Masculino:

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabián Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinícius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Balón de Oro: fútbol femenino

Sandy Baltimore

Barbra Banda

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Klara Bühl

Mariona Caldentey

Sofia Cantore

Steph Catley

Temwa Chawinga

Melchie Dumornay

Emily Fox

Cristiana Girelli

Esther González

Caroline Graham Hansen

Hannah Hampton

Pernille Harder

Patri Guijarro

Amanda Gutierres

Lindsey Heaps

Chloe Kelly

Frida Leonhardsen-Maanum

Marta

Clara Mateo

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Johanna Rytting Kaneryd

Caroline Weir

Leah Williamson

Mejor arquero fútbol masculino (trofeo Yashin)

Alisson Becker

Yassine Bounou

Lucas Chevalier

Thibaut Courtois

Gianluigi Donnarumma

Emiliano Martínez

Jan Oblak

David Raya

Matz Sels

Yann Sommer

Mejor portera fútbol femenino

Ann-Katrin Berger

Cata Coll

Hannah Hampton

Chiamaka Nnadozie

Daphne van Domselaar

Mejor DT masculino (trofeo Johan Cruyff)

Antonio Conte

Luis Enrique

Hansi Flick

Enzo Maresca

Arne Slot

Mejor DT femenino

Sonia Bompastor

Arthur Elias

Justine Madagu

Renée Slegers

Sarina Wiegman

Mejor juvenil masculino (trofeo Kopa)

Ayyoub Bouaddi

Pau Cubarsí

Désiré Doué

Estevao

Dean Huijsen

Myles Lewis-Skelly

Rodrigo Mora

João Neves

Lamine Yamal

Kenan Yildiz

Mejor juvenil femenina

Michelle Agyemang

Linda Caicedo

Wieke Kaptein

Vicky López

Claudia Martínez

Mejor club masculino del año

Botafogo

Chelsea

Barcelona

Liverpool

París Saint-Germain

Mejor club femenino del año