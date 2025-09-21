El mundo del fútbol vuelve a vestirse de frac. Este lunes 22 de septiembre, llega una nueva edición del Balón de Oro, premiación de la FIFA que busca condecorar a los mejores del orbe en diferentes categorías a nivel planetario.
Como en cada año, esta vez se premiará a los mejores de la temporada 2024 y 2025. Eso sí, a diferencia de ediciones pasadas, hay tres nuevos galardones
Aquellos fueron creados para el fútbol femenino y serán el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.
¿Quién transmite la ceremonia del Balón de Oro EN VIVO?
Para ver la ceremonia del Balón de Oro este 2025, se podrá hacer a través del Canal de YouTube de Claro Sports desde todo Latam.
Otras alternativas son: Clarosports.com, Claro Sports en TV Cable o también por Pluto TV.
Fecha y hora de la ceremonia del Balón de Oro 2025
La gala del Balón de Oro de la FIFA se realizará este lunes 22 de septiembre. En Chile, parte a las 16:00 horas, pero en BOLAVIP te dejamos acá los horarios según tu país:
|Horario evento
|Países
|13:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|14:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|15:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|16:00 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Candidatos por categoría al Balón de Oro
Fútbol Masculino:
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Désiré Doué
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- João Neves
- Michael Olise
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Fabián Ruiz
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Vinícius Jr.
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal
Balón de Oro: fútbol femenino
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Klara Bühl
- Mariona Caldentey
- Sofia Cantore
- Steph Catley
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Emily Fox
- Cristiana Girelli
- Esther González
- Caroline Graham Hansen
- Hannah Hampton
- Pernille Harder
- Patri Guijarro
- Amanda Gutierres
- Lindsey Heaps
- Chloe Kelly
- Frida Leonhardsen-Maanum
- Marta
- Clara Mateo
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Johanna Rytting Kaneryd
- Caroline Weir
- Leah Williamson
Mejor arquero fútbol masculino (trofeo Yashin)
- Alisson Becker
- Yassine Bounou
- Lucas Chevalier
- Thibaut Courtois
- Gianluigi Donnarumma
- Emiliano Martínez
- Jan Oblak
- David Raya
- Matz Sels
- Yann Sommer
Mejor portera fútbol femenino
- Ann-Katrin Berger
- Cata Coll
- Hannah Hampton
- Chiamaka Nnadozie
- Daphne van Domselaar
Mejor DT masculino (trofeo Johan Cruyff)
- Antonio Conte
- Luis Enrique
- Hansi Flick
- Enzo Maresca
- Arne Slot
Mejor DT femenino
- Sonia Bompastor
- Arthur Elias
- Justine Madagu
- Renée Slegers
- Sarina Wiegman
Mejor juvenil masculino (trofeo Kopa)
- Ayyoub Bouaddi
- Pau Cubarsí
- Désiré Doué
- Estevao
- Dean Huijsen
- Myles Lewis-Skelly
- Rodrigo Mora
- João Neves
- Lamine Yamal
- Kenan Yildiz
Mejor juvenil femenina
- Michelle Agyemang
- Linda Caicedo
- Wieke Kaptein
- Vicky López
- Claudia Martínez
Mejor club masculino del año
- Botafogo
- Chelsea
- Barcelona
- Liverpool
- París Saint-Germain
Mejor club femenino del año
- Arsenal
- Chelsea
- Barcelona
- Lyon
- Orlando Pride