Este miércoles fue un día de dulce y agraz para Alexis Sánchez, pues por la mañana su novia hizo público el nacimiento de su hija, pero por la tarde vivió una verdadera decepción con el Sevilla.

El equipo de los chilenos, donde también juega Gabriel Suazo, quedó eliminado en la tercera ronda de la Copa del Rey, al caer por 1-0 en su visita al Deportivo Alavés.

El único gol del partido lo anotó Carlos Vicente, a través de un lanzamiento penal a los 79 minutos.

Si bien el Niño Maravilla no fue titular, ingresó a los 80′ para intentar revertir el marcador, pero el cambio tardío del entrenador Matías Almeyda no funcionó.

Cabe recordar que el tocopillano venía de ser titular el domingo en la goleada por 4-0 ante Real Oviedo por La Liga.

En esta ocasión, el Gabi Suazo volvió a ser citado después de tres partidos, pues se encontraba con una lesión muscular. Pero no tuvo acción en Mendizorrotza.

Gabriel Suazo volvió a ser citado en Sevilla tras su lesión. (Foto: Sevilla FC)

De esta forma, el Sevilla se despidió del segundo frente que tenía esta temporada y ahora solo les queda seguir compitiendo en la liga española, ya que tampoco se había clasificado a torneos internacionales.

El próximo partido del equipo andaluz será este sábado 20 de diciembre, cuando visiten al Real Madrid desde las 17:00 horas de Chile en el Santiago Bernabéu, por la fecha 17 de La Liga.

