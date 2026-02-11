El delantero chileno Ben Brereton Díaz se ha posicionado como uno de los futbolistas mejor pagados en Inglaterra, según reveló una reciente publicación del medio inglés Football League World.

Brereton, que llegó cedido al Derby County desde el Southampton en agosto de 2025 y rápidamente se consolidó como una pieza clave en el ataque del equipo, figura entre los tres jugadores con los salarios más altos del club, junto a Sammie Szmodics y Carlton Morris.

De acuerdo con el reporte, el atacante chileno recibe 25.000 libras esterlinas por semana, una cifra que, al tipo de cambio actual, se aproxima a 29 millones de pesos chilenos semanales. Mensualmente, su salario supera las 100.000 libras, alrededor de 116 millones de pesos.

Ben Brereton marca una importante influencia de salarios en la B de Inglaterra (Getty Images).

Brereton uno de los mejores pagados en el Championship

Estos números no solo lo sitúan como uno de los jugadores mejor pagos en el Derby County, club que compite en la segunda división del fútbol inglés (Championship), sino que también reflejan la importancia que ha tenido desde su llegada: durante la temporada el chileno británico ha participado activamente en el juego y se ha destacado con goles y asistencias, sumando una racha positiva en varias jornadas de liga y copa.

Según plataformas especializadas en salarios futbolísticos, el estimado anual de Brereton en Inglaterra ronda 1,3 a 1,4 millones de libras, cifra que consolidaría su posición entre los jugadores mejor remunerados de la categoría.

El contexto salarial del Championship, donde los sueldos suelen ser más moderados que en la Premier League, hace que la remuneración de Brereton destaque aún más dentro del plantel y de la división en general.