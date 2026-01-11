Este domingo tuvo una destacada actuación el seleccionado nacional Ben Brereton Díaz, quien anotó un golazo para el Derby County ante el Leeds United por la tercera ronda de la FA Cup.

El británico-chileno venía de convertir el pasado domingo en la derrota por 2-1 ante Wrexham en el Championship, lo que pudo repetir esta jornada ante un equipo de la Premier League.

El atacante de 26 años anotó la apertura de la cuenta a los 35 minutos del primer tiempo, cuando sacó un disparo rasante de zurda que se fue abriendo y se coló en un rincón del arco custodiado por Karl Darlow.

Este fue el tercer gol del perteneciente a Southampton con los Carneros, donde está a préstamo hasta junio de este 2026.

Pese al gol de Ben Brereton, Derby County no pudo seguir avanzando en el torneo más antiguo del mundo, pues Leeds United remontó y se impuso por 1-3 en su visita a Pride Park Stadium, con goles de Wilfried Gnonto (55′), Ao Tanaka (59′) y James Justin (90+3′).

Mira el VIDEO del gol de Ben Brereton a continuación:

En síntesis