Ben Brereton se encuentra con una gran alza de rendimiento en Derby County llevándose gran cantidad de aplausos en Inglaterra. El seleccionado chileno se encuentra en una de las mejores temporadas de su carrera.

Debido a su buen juego, la Championship, lo nominó a jugador del mes de enero, en donde competirá con Alan Browne, Azor Matusiwa, Oli McBurnie, Kenny McLean y Sam Smith.

La nominación nace comenzando por que ha marcado 2 goles y entregado 3 asistencias en 6 partidos de la Championship, a esto sumado su gol en la caída contra el Leeds United por la FA Cup.

Lo que más destaca, es que no hay ningún otro jugador que tenga más participaciones directa de gol que Brereton en el mes de enero. Razón que hace merecida la nominación de Ben.

El ex Villarreal tuvo una gran mejora en su juego, ya que en su paso por el conjunto español y por el Southampton, jugó 35 partidos en los que no pudo marcar ni asistir.

Link para votar por Ben

Por su alza en el juego, la PFA publicó a través de sus redes sociales el link para las votaciones públicas. Al cual se puede ingresar directamente desde el enlace de Twitter de arriba.

¿Qué viene para Ben Brereton?

El próximo sábado 14 de febrero a las 12:00 horas, habrá duelo de chilenos en Championship. Esto por que Derby County de Ben recibirá al Swansea City de Lawrence Vigouroux.

En síntesis