El futuro de la Selección de Ecuador parece tener un horizonte más claro tras el Mundial 2026. Pese a las especulaciones sobre una posible salida de Sebastián Beccacece una vez finalizada la cita mundialista, las recientes declaraciones del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, sugieren que el proceso del técnico argentino está blindado por la actual administración.

Egas fue enfático al recordar que su mandato no termina con la participación de “La Tri” en la Copa del Mundo, sino que su periodo actual finaliza formalmente el 31 de enero de 2027. Este desfase temporal entre el fin del Mundial y el cierre de la gestión directiva le otorga a Beccacece un respaldo institucional clave para mantenerse en el cargo, al menos, hasta el inicio del próximo ciclo.

La relación entre el directorio y el entrenador ha sido de confianza absoluta. A pesar de enfrentar diversas polémicas durante las Eliminatorias, la cúpula de la FEF ha mantenido a Beccacece firme en su posición. “Nosotros estamos enfocados en el Mundial… En su momento veremos”, señaló el dirigente, dejando abierta la puerta a que el proyecto deportivo trascienda el torneo máximo.

Sin embargo, el panorama no está exento de tensiones políticas. Existe un conflicto latente entre la FEF y el Ministerio del Deporte debido a la Ley del Deporte en Ecuador. Dicha legislación establece que ningún dirigente puede superar los dos periodos en funciones, una marca que Egas ya está cumpliendo, lo que genera interpretaciones cruzadas sobre su posibilidad de reelección.

Sebastián Beccacece recibió un fuerte respaldo en Ecuador.

Ante las advertencias gubernamentales, Egas apeló a la autonomía que exigen los organismos internacionales para defender su postura. “FIFA pide y exige una autonomía para el fútbol profesional en temas de gobernanza”, advirtió el presidente, enviando un mensaje directo al Ministro para que “no se ponga nervioso” ante el proceso electoral que se avecina en 2027.

Para Beccacece, este escenario político es una noticia positiva en términos de estabilidad. Al contar con el apoyo del grupo que lidera Egas, el estratega evita la incertidumbre que suelen traer los cambios de mando inmediatos tras una Copa del Mundo. Esto le permitirá planificar no solo la estrategia para el Mundial, sino también el periodo de transición posterior.

Por ahora, el foco total de la delegación ecuatoriana está puesto en la preparación para el certamen mundialista. Sin embargo, el “blindaje” dirigencial asegura que, independientemente de los resultados inmediatos, el proceso técnico cuenta con una base sólida que se extiende más allá de lo que muchos expertos preveían originalmente.

Con un año de gestión restante para la actual directiva, el fútbol ecuatoriano se encamina a un 2026 de alta intensidad, donde la gobernanza y el éxito deportivo caminarán de la mano bajo la tutela de Beccacece y el respaldo incondicional de Francisco Egas.

