Sebastián Beccacece y la selección de Ecuador se encuentran clasificados al próximo Mundial de Norteamérica 2026, pero en los últimos partidos no ha podido tener gol y firma 4 empates consecutivos sin goles.

La seguidilla de empates llevó a que Jefferon Montero, un emblemático ex jugador de la selección ecuatoriana, pidiera su salida de cara a la próxima Copa del Mundo y propuso un bombástico nombre para reemplazarlo.

“Estoy un poco apenado, muy apenado diría yo. Tenemos una generación espectacular, pero aquí lo que hay que hacer es muy simple: cambiar al entrenador. Hay que toma decisiones, porque se viene el Mundial y con los jugadores que tenemos ahora podemos hacer algo grande”, dijo en una transmisión durante el último partido de Ecuador.

¿Mou a Ecuador? | Foto: Getty Images

¿El apuntado? Montero apunta alto: “Lo he pensado hace varios días: lleguemos a Mourinho. Tenemos las posibilidades de lanzarle una oferta. Hagamos un esfuerzo todos y que la Federación ponga de su parte y que deje el ego y todo lo que perjudica a la selección”, dijo.

“Aseguro que puedo hablar con él para que pueda dirigir el Mundial y creo que podemos sacarle provecho. Esperemos que el próximo técnico de la selección lo haga”, complementó sobre el técnico portugués y una hipotética salida de Beccacece.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que la selección ecuatoriana de Sebastián Beccacece no pierde hace más de un año cuando lo hizo ante Brasil en calidad de visitante y, más allá de los empates recientes, es un equipo sólido en lo defensivo y en el frente de ataque.

Ecuador vs. Argentina, día y hora

Ecuador cerrará las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 este martes 9 de septiembre a las 8 de la noche, día y hora en donde recibirá a Argentina en Guayaquil.