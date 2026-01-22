Todo indica que Lucas Cepeda podría vivir un debut de alto impacto en el fútbol europeo. Tras oficializarse su salida de Colo Colo, el extremo izquierdo continuará su carrera en el Elche, club que lo recibirá en las próximas horas para integrarlo de inmediato al primer equipo.

La operación fue aprobada por unanimidad por el directorio de Blanco y Negro, y contempla un monto total de 2,2 millones de dólares por el 70% de su pase, una cifra que confirma la proyección del futbolista formado en Santiago Wanderers.

Lucas Cepeda parte al fútbol europeo (Photosport).

Ahora, el nacido en Valparaíso se sumará a los entrenamientos en el conjunto ilicitano, aunque es prácticamente imposible que esté disponible para el duelo de este viernes ante Levante. Sin embargo, el escenario que asoma es aún más llamativo.

El calendario podría regalarle al chileno un estreno soñado: el próximo 31 de enero, Elche enfrentará al Barcelona, uno de los clubes más importantes y grandes del mundo. Si todo marcha según lo previsto, ese podría ser el primer partido de Lucas Cepeda en el fútbol europeo, nada menos que ante un gigante del continente.

De concretarse, el ex Colo Colo pasaría de despedirse del Monumental a medirse con figuras de talla mundial en cuestión de días, marcando un salto significativo en su carrera.

Elche enfrentará a Barcelona el próximo 31 de enero (Getty Images).

