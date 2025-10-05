Este domingo el Sevilla goleó sorpresivamente por 4-1 al Barcelona por la octava fecha de la Liga de España, donde una de las figuras fue el delantero chileno Alexis Sánchez, quien hizo valer la ley del ex abriendo la senda del triunfo para los nervionenses.

El tocopillano convirtió su segundo tanto desde su arribo al elenco andaluz, donde ha ido tapando bocas de quienes criticaban su fichaje apuntando a la edad.

Respecto a aquello fue consultado el entrenador Matías Almeyda en la conferencia de prensa post victoria en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde evitó polemizar respecto a este tema.

“No digo nada. Creo que todos están haciendo, están entregando el máximo. Si hoy analizamos el equipo no hay uno que haya sobresalido, sobresalió el equipo y eso es lo que más me gusta. De eso se trata este juego, de jugar en equipo y no depender de uno o de dos y lo están entendiendo ellos. Entonces esta es nuestra manera y que nos va a llevar a conseguir cosas importantes”, respondió el técnico argentino.

Matías Almeyda no quiso polemizar por los cuestionamientos realizados a Alexis Sánchez a inicios de temporada. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

Respecto al importante triunfo ante el último campeón de La Liga, Almeyda expresó: “Muy feliz obviamente por la victoria, necesitábamos ganar de local, de local no se le ganaba al Barcelona de hace 10 alos, entonces se cortaron un montón de cosas negativas. Fue muy bueno el partido, fue bien estudiado y salió”.

“Creo en los futbolistas, creo en lo que hacemos todos los días, creo en la corrección”, completó el exfutbolista.

¿Cuándo vuelve a jugar el Sevilla de Alexis Sánchez?

El próximo partido para los nervionenses será tras la fecha FIFA como local ante Mallorca. Aquel duelo está programado para el sábado 18 de octubre a las 09:00 horas de Chile.