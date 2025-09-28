Este fin de semana, Sevilla consiguió un valioso triunfo por 1-0 ante Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, gracias a la anotación de Akor Adams a los 87 minutos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Matías Almeyda suma tres puntos claves y escala en la tabla de La Liga 2025.

El desempeño del equipo destacó por su organización defensiva y control del mediocampo, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como referentes. Ambos jugadores se mostraron sólidos, aportando su experiencia y liderazgo, siendo claves para mantener la ventaja hasta el final del partido.

Matías Almeyda solamente tiene palabras de elogios para Alexis Sánchez

En conferencia de prensa, el entrenador de los Blanquirrojos fue consultado por BOLAVIP sobre el Niño Maravilla y ahí elogió a más no poder el impacto de dentro y fuera de la cancha del tocopillano.

“Alexis es el jugador que da alegría, un jugador que llegó con una energía tan positiva que la está contagiando desde un lado muy genuino”, respondió el adiestrador trasandino sobre el Bicampeón de América.

“Ayer lo veía como se quedó en la mesa hablando con los jóvenes y él cuenta sus historias y es fútbol. Alexis es fútbol. No está todo el día con el teléfono, él habla de fútbol, de acciones, de jugadores. Yo agradezco que haya venido. Son esas clases de líderes que aman lo que hacen y podría estar en otro lugares tranquilamente, pero esta gente se la vino a jugar por nosotros. Le está metiendo un amor de cómo se vive el fútbol”, confesó Almeyda.

Alexis Sánchez celebrando junto a sus compañeros el triunfo | FOTO: Florencia Tan Jun/Getty Images

Finalmente, Almeyda también destacó su inteligencia y experiencia en el juego: “Alexis es uno de los más bajitos y gana pelotas de arriba, no es el más rápido y te gana en corto en velocidad, Alexis sabe que lo van a rodear y no pierde balones. Entonces, gracias por esa inteligencia. Se nota que han jugado en un nivel muy alto, no está como los 30 años, ni a los 22, pero por ahí mentalmente está mucho mejor. Esto es un juego para los vivos“.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido del Sevilla?

“Ahora, Sevilla deberá dar vuelta la página y enfocarse en el duelo ante el FC Barcelona, que se llevará a cabo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el domingo 5 de octubre a las 11:15 hora de Chile.”