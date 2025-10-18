El Sevilla en esta jornada sufrió una dura derrota dentro de La Liga, en la que el elenco de los nacionales Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cayó en condición de local por 3-1 ante el Mallorca.

Dentro de lo que fue esta caída, una impensada noticia fue la que sorprendió a todos antes del partido y esta tuvo como gran protagonista al delantero nacional, Alexis Sánchez.

El ‘Tocopillano’ no formó parte del once inicial para este partido, decisión que llamó la atención de todos los hinchas y esperaban una respuesta por esta decisión de Matias Almeyda.

A los 71 minutos, fue cuando Alexis Sánchez saltó al campo de juego del Ramón Sánchez Pizjuán para poder ayudar a su equipo, pero no pudo lograrlo tras lo que fue esta inesperada caída ante el colista del torneo.

Sánchez no fue titular en esta jornada | Foto: Getty Images

Almeyda contó la razón por la que Sánchez no fue titular

Fue en conferencia de prensa donde Matías Almeyda logró explicar a la prensa e hinchas la razón de la ausencia de Alexis Sánchez en la titularidad del Sevilla, en la que dejó mucha preocupación.

“El cambio de Alexis era porque ayer tuvo un problemita en un nervio, nos vimos obligados de modificar ahí”, declaró el entrenador argentino.

Ante esta situación, en el Sevilla estarán expectantes a lo que será la situación de Alexis Sánchez, de quien esperan que pueda estar al 100% para lo que será el próximo desafío liguero para los ‘Sevillistas’ ante la Real Sociedad.