Alexis Sánchez fue una de las grandes figuras en la goleada por 4-0 del Sevilla ante Real Oviedo por la fecha 16 de La Liga de España, donde el domingo el elenco nervionense volvió a la senda del triunfo.

El delantero chileno fue titular por primera vez tras superar la lesión muscular que lo tuvo fuera por tres partidos, donde jugó hasta los 77 minutos y salió entre aplausos en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Tras su desempeño, la prensa española se rindió ante el tocopillano, recibiendo de las calificaciones más altas del equipo andaluz.

Pero eso no fue todo, pues el entrenador Matías Almeyda también le dedicó algunas palabras al atacante de 36 años, destacando su experiencia en medio de la alegría por esta victoria.

“Alexis a su edad, Alexis ya en una etapa de su vida que ve el fútbol desde otro lugar, pero todos, cada uno de ellos”, destacó el técnico argentino.

“Al que le tocó, a los que no les toca, como grupo se les ve bien, se le ve unidos y creo que hoy es un lindo regalo para ellos, que puedan disfrutar de un día”, agregó el exfutbolista.

El DT Matías Almeyda elogió a Alexis Sánchez tras goleada del Sevilla. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

La competencia que se le viene a Gabriel Suazo

En conferencia de prensa, Almeyda también adelantó la dura competencia por el puesto de lateral izquierdo que tendrá Gabriel Suazo, el otro chileno del plantel sevillista que está lesionado y se espera que vuelva a fines de diciembre.

“Lo que hacía Oso (Joaquín Martínez) de jugar en el segundo equipo era perfecto, porque mantenía un ritmo. Y bueno, esta lesión de Gabi Suazo, se abrió una puerta donde la está aprovechando”, indicó el DT de 51 años.

En síntesis