Este sábado se concretó el regreso al fútbol profesional del histórico delantero boliviano-brasileño Marcelo Moreno Martins, quien fue presentado en Oriente Petrolero y aspira con ir al Mundial 2026. Quien fue sondeado por Colo Colo, vuelve para cumplir su sueño.

El goleador de 38 años recogió los botines para ser tenido en cuenta por el entrenador Óscar Villegas de la Selección de Bolivia, combinado que disputará el repechaje para la Copa del Mundo.

Martins se había retirado en abril de 2024 tras el fallecimiento de su padre, pero nunca se imaginó la tremenda campaña que iba a hacer La Verde en las Eliminatorias Sudamericanas, donde terminó en la séptima ubicación.

Después de casi dos años fuera de las canchas, el máximo anotador boliviano vuelve con el objetivo de clasificar con la selección altiplánica al Mundial que se disputará en Norteamérica.

La emoción de Marcelo Moreno Martins en su regreso al fútbol

En su presentación en Santa Cruz, el artillero recordó a su padre y transparentó por qué había decidido retirarse.

“A mí se me fue mi héroe de mi vida, mi papá, mi maestro, el que me enseñó todo con la pelota. Y se me fue el fútbol en su momento también, porque la alegría de jugar ya no la tenía. Un dolor muy grande en mi corazón y no me dejaba entrenar. ¿Quién no ha perdido a alguien importante en su vida? Que sepan por qué me retiré, había un porqué y que respeten ese porqué”, comenzó diciendo.

“Hoy estoy volviendo, un desafío muy grande para mi vida, para mi carrera y el club que yo quería, Oriente Petrolero”, agregó.

Respecto a su deseo de ir por primera vez a un Mundial con Bolivia, expresó: “Ese sueño no me lo va a quitar nadie, yo estoy con muchas ganas de volver a ser el goleador que fui y eso se lo quiero dar de regalo a mi papá en el cielo. Una clasificación para mí va a ser lo máximo”.

Cabe recordar que Moreno Martins estuvo cerca de llegar a Colo Colo para la temporada 2023, a pedido por el entrenador Gustavo Quinteros. Pero finalmete se quedó en Cerro Porteño (Paraguay) y luego pasó a Independiente del Valle (Ecuador).

