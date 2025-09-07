Universidad de Chile se instaló en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el fallo favorable de la CONMEBOL en lo deportivo, donde los azules fueron los ganadores de la llave ante Independiente de Avellaneda.

El fallo del ente rector del fútbol sudamericano -con justicia en todos sus puntos- no cayó para nada bien en Independiente, club que se lanzó en contra de Alejandro Domínguez y pidió la devolución de sus pertenencias exhibidas en Luque.

Tras el indignante comunicado del cuadro argentino, salió un nuevo aliado para Universidad de Chile: La Federación Boliviana de Fútbol, quienes en un contundente comunicado, repasaron a Independiente.

La U a cuartos. | Foto: Photosport

“La Federación Boliviana de Fútbol rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Club Atlético Independiente y expresa su pleno respaldo al presidente de la CONMEBOL – Ing. Alejandro Domínguez y a los órganos disciplinarios de la Confederación”, señalan.

Dentro de lo más destacado, aportan diciendo que “Recordamos a los clubes e instituciones su deber de cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad y con las normas que rigen nuestras competencias. Nadie esta por encima de las reglas, y su respeto es la base para garantizar justicia, equidad y la esencia misma del deporte”.

Lo cierto es que Universidad de Chile está en la ronda de los 8 mejores en Copa Sudamericana y se prepara para enfrentar a Alianza Lima, mientras que Independiente va tomando palco en el sillón para ver el resto de las competencias internacionales desde la casa.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile tendrá que jugar, de momento, la Supercopa del fútbol chileno ante Colo Colo el próximo domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, compromiso pactado para las 3 de la tarde.