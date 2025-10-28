La Selección Chilena Femenina dirigida por Luis Mena debutó con un trabajado empate en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina ante Venezuela, certamen que servirá como clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027 y que por primera vez se jugará en formato todos contra todos.

La Roja no tiene mucho margen de error ya que el torneo no se jugará con partidos de ida y vuelta. Ahora, tendrá que recibir a Bolivia en Rancagua con la obligación de dejar los tres puntos en casa para no perder terreno en las Clasificatorias.

El conjunto boliviano, por otro lado, llega al duelo frente a Chile tras haber sido vapuleado por Ecuador en condición de local, donde no pudieron imponer su fútbol en El Alto y terminaron cayendo por 0-4.

Cabe recordar que, las dos selecciones que terminen en el primer y segundo lugar, respectivamente, se clasificarán directo al Mundial de Brasil 2027. El tercer y cuarto lugar disputará un repechaje con selecciones de otra confederación.

Chile vs. Bolivia: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre chilenas y bolivianas arrancará a las 6 de la tarde de este martes 28 de octubre en el Estadio El Teniente de Rancagua.

TV: ¿Quién transmite el partido?

Chilevisión será el encargado de transmitir el encuentro.

Internet: Así se podrá seguir a Chile vs. Bolivia

Vía internet, se podrá ver en la página oficial de Chilevisión, el canal de Youtube de Chilevisión y también en plataformas como Pluto TV.